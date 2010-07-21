-KÜRESEL GÜVENLİK PAZARI YÜZDE 15 BÜYÜDÜ ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Kişisel kamera sistemlerinden MOBESE uygulamalarına kadar bir çok alanda küresel güvenlik pazarının 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Canalys araştırma şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, güvenlik sektörü 2010 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 15,2 oranında büyüdü. Canalys şirketinin analistleri, bu yıl sonuna kadar toplam ortalama büyümenin yüzde 13,8 olacağını ve pazarın 15 milyar dolarlık ciroya ulaşacağını öngörüyor. Analistler, 2011 yılında ise 2010'a göre yüzde 9,2'lik büyüme ve 16,3 milyar dolar ciro tahmin ediyor. Kuzey Amerika yüzde 46,4 pay ve 6,96 milyar dolar ciro ile ilk sırada yer alırken, Kıta Avrupası onu takip ediyor.