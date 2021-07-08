Küresel gıda fiyatları 1 yıldan sonra ilk kez düştü

Dünya gıda fiyatları, haziran ayında bitkisel yağ, hububat ve süt ürünü fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geriledi ve 12 ay içerisinde ilk kez düşüş kaydetti.

Dünya'nın haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayındaki revize 127.8 seviyesinden haziran ayında 124.6'ya düştü.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 127.1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda fiyatlar haziran ayında yüzde 33.9 artış kaydetti.