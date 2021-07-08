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Ekonomi

Küresel gıda fiyatları 1 yıldan sonra ilk kez düştü

08 Temmuz 2021 13:32

Küresel gıda fiyatları, 12 aylık yükselişinin ardından haziranda yüzde 2,5 ile ilk kez düşüş kaydetti.

Dünya gıda fiyatları, haziran ayında bitkisel yağ, hububat ve süt ürünü fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geriledi ve 12 ay içerisinde ilk kez düşüş kaydetti.

Dünya'nın haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayındaki revize 127.8 seviyesinden haziran ayında 124.6'ya düştü.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 127.1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda fiyatlar haziran ayında yüzde 33.9 artış kaydetti.

 
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