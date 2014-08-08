Küresel gerginlik arttı, dolar yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıklaması öncesi, küresel gerginliklerin de artmasıyla dolar 2.18 lirayı aştı. Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimin de artmasıyla küresel piyasalarda gelen satışların da etkisiyle gelişmekte olan piyasalardan çıkışın da artması doların yükselişini destekledi. ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'ta hava saldırılarına izin vermesinin ardından dolar daha da yükseldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, dolar, dün akşam saatlerindeki 2.1590 lira düzeyinden bu sabah 2.1835 liraya kadar yükseldikten sonra 2.1770 - 2.1780 lira düzeyinde hareket etti. Saat 09:30'dan itibaren yeniden yükselişe geçen dolar 2.1878 TL'ye kadar yükselerek 31 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolardaki yükselişe paralel olarak, euro da 2.90 lira sınırını aştı ve 2.9160 liraya kadar çıktıktan sonra, 2.9090 lira düzeyine çekildi.

Jeopolitik risklerin artması, altın fiyatlarındaki tırmanışa da hız kazandırdı. Altının onsu, Obama'nın Irak'ta hedefli hava saldırılarına onay vermesinin ardından 1,320 dolara dayanarak 3 haftanın zirvesini gördü.

Moody's bekleniyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notuna ilişkin değerlendirmesi öncesinde Borsa İstanbul'da Irak ve Ukrayna'daki jeopolitik riskler nedeniyle riskten kaçınma eğilimiyle satış baskısının etkili olması bekleniyor.

Moody's bugün Türkiye piyasaları kapalıyken, kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yayınlayacak. Analistler, ağırlıklı olarak bir not indirimi beklemese de değerlendirmelerin tonunun önem taşıyacağını söylüyor.

BIST-100 endeksi açılışta yyüzde 1,07 kayıpla 77 bin 995 puanla açıldı.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinin indirimle sonuçlanmasını beklemiyoruz. Moody's'in açıklamalarının negatif olmasını beklemekle birlikte, bunun para ve hisse senedi piyasalarında fiyatlandığını düşünüyoruz" dedi.

BIST'te satış baskısının sürebileceğine işaret eden Ökte'ye göre endeks kısa vadede 77,100 seviyesine kadar geri çekilebilir.