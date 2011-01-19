-KÜRESEL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI 380 MİLYAR DOLARI BULACAK LONDRA (A.A) - 19.01.2011 - Küresel doğrudan gayrimenkul yatırımları bu yıl, ABD'de hızlı bir toparlanmanın etkisiyle yüzde 20 artarak 380 milyar dolara ulaşacak. Dünyanın önde gelen gayrimenkul hizmetleri ve finansal yönetim şirketlerinden ABD'li Jones Lang LaSalle'in raporuna göre, 2009 yılında 209 milyar dolarla sekiz yılın en düşük seviyesinde olan gayrimenkul yatırımları geçen yıl yüzde 50 yükselerek 316 milyar doları buldu. Gayrimenkul piyasasında balon patlamadan ve 2008 yılındaki küresel finansal kriz başlamadan önce gayrimenkul yatırımları 2007 yılında 759 milyar dolarla zirve yapmıştı. Şirketin International Capital Group Başkanı Arthur de Haast, ''daha fazla borç krizi ya da finansal şok durumu olmazsa 2010 yılındaki ivmenin gelecek 12 ayda sürmesini beklediklerini ve gayrimenkul yatırımlarında küresel hacmin 2011 yılında yüzde 20-25 artacağını tahmin ettiklerini'' söyledi. Bu yıl gayrimenkul yatırımlarının Kuzey, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde geçen yıla göre yüzde 40 artarak, 135 milyar dolar, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ile Asya-Pasifik bölgelerinde yüzde 10 ve yüzde 15 arasında yükselerek sırasıyla 150 milyar dolar ve 95 milyar dolar olması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük gayrimenkul piyasası İngiltere'de geçen yıl gayrimenkul yatırımları yüzde 46 artışla 49 milyar dolar oldu. Asya-Pasifik bölgesinde de geçen yıl gayrimenkul yatırımları önemli büyüme kaydetti. Singapur'da gayrimenkul yatırımları geçen yıl yüzde 219, Avustralya'da yüzde 77, Çin'de yüzde 41 ve Hong Kong'da yüzde 28 yükseldi.