Küresel felakete, küresel yardım gerekli

T24 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Mun, Sel felaketinin vurduğu Pakistan raporunu açıkladı, "Bu bir küresel felaket, küresel bir dayanışmaya ihtiyaç var" dedi. Mun, daha fazla uluslararası yardım istedi. Pakistan'dan gelen görüntüler de durumun vehametinin ortaya koyuyor.



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Pakistan'a uluslararası yardımın görüşüldüğü toplantı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda başladı.



Kürsüde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Mun da, gördüğüm en büyük felaket dediği Pakistan'daki sel felaketini "Küresel bir felaket, bu yüzden küresel bir dayanışmaya ihtiyaç var" sözleriyle tanımladı.



Mun, "Gözler başka yöne çevrilmesin, kulakları kapanmasın" dedi. Sel sonrası en acı günlerini yaşayan Pakistan'a uluslararası yardım çağrısını tekrarladı:



"Pakistan'da 15 ile 20 milyon kişinin barınak, yiyecek ve acil bakıma ihtiyacı var. Bu rakam, Hint Okyanusu'ndaki tsunamiden, Keşmir'deki depremden, Nergis kasırgasından ve Haiti'deki depremden etkilenen nüfusların toplamından da fazla. En az 160 bin kilometrekarelik arazi sular altında, bu da dünyadaki ülkelerin yarısının alanından fazla."



Pakistan'a önümüzdeki 90 gün içinde acil olarak 460 milyon dolar gerek. Seller nedeniyle köyler, yollar, köprüler yıkıldı. Ekinler ve geçim kaynakları yokoldu.



Kamplardaki hayat ise felaket üzerine felaket. Açlık, hastalık... Çocuklar ve yaşlılar için tehlike daha da büyük.



3.5 milyon çocuğun salgın hastalıklar nedeniyle ölümle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılıyor.



Pakistan'ın bu tablonun üstesinden kendi başına gelmesi imkansız. Selin etkileri sadece bu yılla sınırlı kalmaz görüşü hakim...



Bir çiftçi, "Musonlar bütün mahsulü aldı götürdü. Bu su, aylar boyu burada kalacak. Bizi sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıl da vuracak. Çünkü tarlalar su altındayken, önümüzdeki yılın tohumlarını ekmek mümkün değil" diye konuştu.

Toplantıya Bakan Bağış da katıldı

Bu arada, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin sel felaketi yaşayan Pakistan'a uluslararası toplum tarafından yapılan insani yardım çabalarının en ön safhalarında yer alacağını söyledi.



Bakan Bağış, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin ardından 192 üyeli BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Pakistan'a yardım konulu üst düzey toplantıda yaptığı konuşmanın başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na gönderdiği mesajı okudu.

Erdoğan'ın mesajı

Bakan Bağış tarafından okunan mesajda Başbakan Erdoğan, Pakistan'ın tarihinin en yıkıcı doğal felaketini yaşadığını belirterek, Türk halkı ve hükümeti adına milyonlarca Pakistanlının hayatlarını paramparça eden sel felaketi nedeniyle son derece üzgün olduğunu bildirdi.



Pakistan hükümetinin ve halkının felaket karşısında tüm kaynaklarını seferber ettiğini, ancak daha fazla yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Erdoğan mesajında, sel felaketinin etkilerine karşı uygun ve acil küresel yanıt verilmesini gerektiren acil bir durum yaşandığını vurguladı.



Başbakan Erdoğan mesajında, tüm ülkelerin, hem Pakistan'da yaşanan felakete hem de diğer felaketlere karşı birlik ve dayanışma içerisinde harekete geçme yönünde insani sorumluluk taşıdığını belirterek BM'nin bu iradeyi gösterecek ana kurum olduğunu belirterek, "Bugün Pakistan'a hızlı, güçlü ve kararlı yardım eli uzatma günüdür" ifadesini kullandı.



Mesajında Türkiye'nin ve Türk halkının Pakistan'la dayanışma içerisinde kalmaya devam edeceğini kaydeden Erdoğan mesajında, "Pakistan halkının yaralarını sarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

