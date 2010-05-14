Küresel ekonomik kriz MİT'i de etkiledi

T24 - MİT'in 2009 Faaliyet Raporu'nda mali kaynaklardaki sınırlamalar nedeniyle uzun vadeli plan ve program üretmede sorun yaşandığı vurgulandı. Raporda, 'Bütçe kaynaklarının kısıtlılığı, teşkilatımızın istihbarat konusundaki misyon ve vizyonu için engel teşkil etmektedir' denildi.



Milli İstihbarat Teşkilatı, 2009 Faaliyet Raporu'nda parasızlıktan yakındı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre MİT, mali kaynaklardaki sınırlamalar nedeniyle uzun vadeli plan ve program üretmede sorun yaşadığını vurguladı. 2009 Faaliyet Raporu'na göre; yaklaşık beş bin personeli olan MİT, geçen yıl personel giderlerine 350 milyon 234 bin 560 lira, personel prim giderlerine 28 milyon 692 bin 370 lira harcadı.



2009 bütçesine mal ve hizmet alımı için 59 milyon 358 bin 600 lira konan MİT, bu miktar yetmeyince Maliye Bakanlığı'ndan ek ödenek istedi. Maliye, geçen mal ve hizmet alımı için MİT'e 6 milyon 750 bin lira ek ödenek gönderdi.



Teşkilat, geçen yıl sermaye giderleri için kendisine verilen 29 milyon 123 bin liralık kaynağa, kamulaştırma işlemleri için kendisine tahsis edilen 335 bin lirayı da ekledi. Bu paranın 21 milyon 725 bin lirası, merkez ve bölge ünitelerinde devam eden bakım/onarım ve yapım işleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarıldı. Yani MİT; geçen yıl istihbarat faaliyetleri için kendisine verilen örtülü ödeneğin haricinde yaklaşık 475 milyon lira para harcadı.





Teknisyenlerin yaş ortalaması yüksek



Raporda, MİT'in iki açıdan zayıf olduğu vurgulandı. Bu noktalardan ilki, 'beden gücüyle çalışan teknisyen ve sanatkarların yaş ortalamasının yüksek olması' ifadesiyle anlatıldı.



MİT'in ikinci zayıf noktası ise 'Mali kaynaklardaki sınırlamalar nedeniyle uzun vadeli plan ve program üretmede yaşanan sıkıntılar' diye dile getirildi. Teşkilatın yaşadığı mali sıkıntı, raporun değerlendirme bölümüne de damga vurdu. Değerlendirme bölümünde, şu saptamalara yer verildi:





Tasarruf yaptık



Son dönemde ülke genelinde yaşanan ekonomik krize paralel olarak, 2009 yılında müsteşarlığımıza tahsis edilen bütçe kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle tasarruf anlayışı çerçevesinde hareket edilmiş ve giderler önceliklendirme suretiyle gerçekleştirilmiştir.





Parasızlık istihbarat misyonuna engel



Bu anlayış 2010 yılında da sürdürülecek olup eksik ve zayıf yönlerimiz gereken önlemler alınarak aşılmaya çalışılacaktır. Ancak söz konusu bütçe kaynaklarının kısıtlılığı, teşkilatımızın istihbarat konusundaki misyon ve vizyonu için engel teşkil etmektedir. Bu durumun, önümüzdeki günlerde küresel ekonominin düzelmesine paralel olarak ülkemiz için de aşılacağı ve sektörel bazda iyileşmenin yaşanacağı kanaatindeyiz.





Ek kaynak şart



2010 yılı bütçesinin de gerek cari gerekse yatırım rakamları açısından yeterli olmayacağı düşünüldüğünden, ek kaynak yaratılması için girişimlerde bulunulmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz.





Hemen hepsi okumuş



Raporda, MİT'in personel yapısına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre personel özellikleri şöyle:





Eğitim



Üniversite mezunu.....Yüzde 75

Lise mezunu................Yüzde 25

İlkokul mezunu...........Yüzde 2





Yaş grubu



23 - 26 yaş...................Yüzde 2

26 - 35 yaş...................Yüzde 39

36 - 45 yaş...................Yüzde 37

46 - 55 yaş....................Yüzde 20

56 - 65 yaş....................Yüzde 2





Cinsiyet



Erkek .......Yüzde 81

Kadın........Yüzde 19





