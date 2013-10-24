Küresel ekonomideki yavaşlama Asya ekonomilerini vurmaya devam ediyor

Reuters’e göre küresel ekonomik büyümenin zayıflığı ve pek çok ülkede gerçekleştirilmekte olan reformların faaliyetleri aksatması nedeniyle Asya ekonomilerindeki durgunluk bu yılın sonuna dek sürecek. Ancak önümüzdeki yıl ABD ekonomisinde beklenen iyileşmenin ardından bölgedeki ekonomilerin önemli bir kısmında beklentiler olumlu.

Reuters ve The New York Times'ın haberlerine göre, bölgenin iki önemli gücü olan Hindistan ve Çin’de büyüme rakamlarının son yılların en düşük değerlerine inmesi bekleniyor.

Çin ekonomisi, 2013 yılı için hükümetin yüzde 7.5’lik hedefinin üzerine çıkarak yüzde 7.6 büyürken önümüzdeki yıl hükümetin ihracattan ziyade iç tüketim yoluyla büyüme hedefine yönelik yapısal reformları nedeniyle hızını bir miktar düşürecek.

Hong Kong Nomura’dan Ekonomist Zhwei Zhang, Çin ekonomisinin öncelikli olarak ağır sanayiye dayandığını ve ülke yöneticilerinin son zamanlarda ileri sürdüğü “gelecekte daha sağlam büyüme rakamlarının sağlanması işçin düşük GSYİH oranlarının kabul edilebileceği” iddiasının geçerli olmadığını kaydetti.

Gelişmiş ülkelere elektronikten giyim ve teknolojiye kadar çok sayıda ürün sağlamakta olan Asya’nın ihracat odaklı ekonomileri, ana pazarlarında uzun zamandır devam etmekte olan ekonomik yavaşlamadan zarar görmekteler.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Reuters anketi, Asya’nın en büyük ihracat pazarları olan ABD ve Euro alanı ekonomilerinin yakın zamanda toparlanmasının beklenmediğine işaret ediyor.

Washington yönetiminin mali sorunlarına ilişkin endişeler ve Amerikan Merkez Bankası’nın teşvik programını sonlandırma takvimindeki belirsizliğin de Asya ekonomilerinin büyüme rakamlarında etkili olması bekleniyor.

Büyük miktarlardaki cari hesap açıkları nedeniyle bölgenin en kırılgan para birimleri olan Hindistan Rupisi ve Endonezya Rupiahı, Mayıs-Eylül dönemi arasında sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 16 arasında değer kaybetti.

Hindistan ekonomisinin önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimler öncesi belirsizliklerin yatırımcıları uzaklaştırması ve talebe zarar vermesi nedeniyle son yüzyılın en zayıf büyüme seviyelerini görmesi bekleniyor.

HSBC Ekonomisti Frederic Neumann, yavaşlamanın devam edeceğine ilişkin beklentilerin enflasyonu dizginleme, döviz kurunu istikrara kavuşturma ve büyüme rakamlarında iyileşme gerçekleştirmeye çalışan politika üreticileri üzerinde ekstra baskı yaratacağını ileri sürüyor.

Hindistan toptan eşya fiyatları enflasyonunun bu yıl ve önümüzdeki yıl da Hindistan Merkez Bankasının yüzde 5 olarak beklediği konfor alanının dışına çıkarak yüzde 6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Hindistan ve Endonezya faiz oranlarındaki 25 puan artış dışında bölgedeki diğer merkez bankalarının önümüzdeki altı ay faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor.

2014 yılında, bölgedeki 13 ekonomiden 10’unun bu yıla göre daha hızlı büyümesi beklenirken en hızlı büyümeyi Tayvan, Tayland, Singapur ve Güney Kore’nin gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çeviri: Nil Karaca