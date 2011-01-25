-KÜRESEL EKONOMİ YÜZDE 4,4 BÜYÜYECEK ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Fon'un, güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, küresel düzlemde gelişmiş ekonomilerde ve gelişmekte olan ekonomilerde olmak üzere iki farklı hızda toparlanmanın sürdüğüne dikkat çekildi. Gelişmiş ekonomilerde, ekonomik faaliyetlerin beklentilerin altında kaldığına, ancak büyümenin baskı altında olmayı sürdürdüğüne, işsizliğin hala yüksek ve Avro Bölgesi sorunların yenilendiğine işaret edilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise ekonomik faaliyetlerin canlı olduğu, buna karşılık enflasyon baskısının arttığı ve güçlü sermaye akışının etkisiyle ekonomilerde aşırı ısınma belirtilerinin ortaya çıktığı ifade edildi. IMF Baş Ekonomisti Olivier Blanchard, raporun açıklandığı Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yaptığı konuşmada, şu anda küresel ekonomi için iki önemli konu bulunduğunu söyledi. Blanchard, ''İlk olarak, gelişmekte olan piyasalar sermaye akışının üstesinden nasıl gelecek. Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme, gelişmiş ülkelerdeki düşük faiz oranlarıyla birlikte Latin Amerika ve Asya'ya güçlü sermaye akışlarını başlattı. Bu sermaye akışları gelişmekte olan ekonomiler için hem fırsat hem de güçlük oluşturuyor. Bir fırsat, çünkü sermaye akışları bu ülkelerde borçlanma maliyetlerini düşürüyor, bir güçlük çünkü ekonominin aşırı ısınmasına ve balonlara yol açabiliyor'' dedi. IMF Baş Ekonomisti Blanchard, ikinci konunun ise gelişmiş ülkelerde devam eden yavaş büyümenin işsizlik oranlarının yüksek kalmayı sürdüreceği anlamına geldiğini, hükümetlerin bütçe açıklarını ve borçlarını azaltmayı amaçlayan mali konsolidasyon politikaları için koşulların zor olmaya devam edeceğini ifade etti. Rapora göre, gelişmiş ekonomiler bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,5, Avro Bölgesi bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1,7, gelişmekte olan ülkeler ise bu yıl ve gelecek yıl yüzde 6,5 büyüyecek. Bu yıl emtia fiyatlarında yukarı yönlü baskıların sürmesini bekleyen IMF'ye göre, 2011 yılında petrolün varil fiyatı 90 dolar olacak. IMF, Ekim 2010 Dünya Ekonomik Görünüm raporunda petrolün varil fiyatını bu yıl için 79 dolar olarak tahmin ediyordu. IMF'nin güncellediği DEG raporuna göre, bu yıl ve gelecek yıl için küresel ekonomiye ilişkin IMF tahminleri şöyle: /* . EKİM 2010'DAKİ . IMF TAHMİNLERİNE . GÖRE FARK (YÜZDE) . TAHMİNLER (YÜZDE) ------------- . 2009 2010 2011 2012 2011 2012 ---------------------- ------ ----- ----- ---- ---- ---- DÜNYA GSYH -0,6 5,0 4,4 4,5 0,2 0,0 GELİŞMİŞ ÜLKELER -3,4 3,0 2,5 2,5 0,3 -0,1 ABD -2,6 2,8 3,0 2,7 0,7 -0,3 AVRO BÖLGESİ -4,1 1,8 1,5 1,7 0,0 -0,1 ALMANYA -4,7 3,6 2,2 2,0 0,2 0,0 FRANSA -2,5 1,6 1,6 1,8 0,0 0,0 İTALYA -5,0 1,0 1,0 1,3 0,0 -0,1 İSPANYA -3,7 -0,2 0,6 1,5 -0,1 -0,3 JAPONYA -6,3 4,3 1,6 1,8 0,1 -0,2 İNGİLTERE -4,9 1,7 2,0 2,3 0,0 0,0 KANADA -2,5 2,9 2,3 2,7 -0,4 0,0 DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER -1,2 5,6 3,8 3,7 0,1 0,0 YENİ SANAYİLEŞMİŞ ASYA ÜLKELERİ -0,9 8,2 4,7 4,3 0,2 -0,1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 2,6 7,1 6,5 6,5 0,1 0,0 ORTA VE DOĞU AVRUPA -3,6 4,2 3,6 4,0 0,5 0,2 BDT -6,5 4,2 4,7 4,6 0,1 -0,1 RUSYA -7,9 3,7 4,5 4,4 0,2 0,0 RUSYA HARİÇ -3,2 5,4 5,1 5,2 -0,1 -0,1 GELİŞMEKTE OLAN ASYA 7,0 9,3 8,4 8,4 0,0 0,0 ÇİN 9,2 10,3 9,6 9,5 0,0 0,0 HİNDİSTAN 5,7 9,7 8,4 8,0 0,0 0,0 ASEAN-5 (x) 1,7 6,7 5,5 5,7 0,1 0,1 BATI YARIMKÜRE -1,8 5,9 4,3 4,1 0,3 -0,1 BREZİLYA -0,6 7,5 4,5 4,1 0,4 0,0 MEKSİKA -6,1 5,2 4,2 4,8 0,3 -0,2 ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA 1,8 3,9 4,6 4,7 -0,5 -0,1 SAHRAALTI AFRİKA 2,8 5,0 5,5 5,8 0,0 0,1 GÜNEY AFRİKA -1,7 2,8 3,4 3,8 -0,1 -0,1 */ (x): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam.