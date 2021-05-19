Küresel çip kriz nedeniyle televizyon fiyatları yüzde 30 yükseldi

Birçok sektörü olumsuz etkileyen küresel çip krizi nedeniyle televizyon fiyatları artış meydana geldi.

Küresel çip krizinden ilk olarak otomotiv gibi önemli sektörler etkilenmeye başlamıştı. Daha sonra teknolojinin hemen hemen sektörünü etkiledi. Son olarak televizyon fiyatlarında artış gözlendi.

Akıllı televizyonların yaygınlaşması sonrası ekran sürücülerinin daha gelişmiş ve komplike olması zorunluluğu ortaya çıktı. Bununla birlikte çip krizi ekran sürücü yongalarının sıkıntıya düşmesine neden oldu.

İlk çeyrekte televizyon ortalama fiyatlarında yüzde 30 civarında bir yükseliş yaşandı. Özellikle turnuva maçlarının ve olimpiyat oyunlarının aynı döneme denk gelmesi talepte de bir patlama yaşanmasına neden oluyor. Kaynaklar çip krizinin yoğun bir şekilde yaşanması nedeniyle ekran sürücülerindeki sıkıntının devam edeceğini düşünüyor. Bu da önümüzdeki dönemde televizyon fiyatlarının yükselişini sürdürmesi anlamına geliyor.