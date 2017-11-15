Küresel bilanço: Terör kurbanlarının sayısı azaldı

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP) açıkladığı Küresel Terörizm Endeksi verilerine göre dünya genelinde terör kurbanlarının sayısı 2016 yılında da 2015'te olduğu gibi geriledi.

Raporda 2016 yılında dünya genelinde 25 bin 673 kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rakam 2015 yılındaki rakama göre yüzde 13, 2014 yılındakine göreyse yüzde 22 daha düşük.

Avrupa'daki kurbanların çoğu Türkiye'de

Raporda 2002 yılından bu yana Avrupa'daki en yüksek rakama geçen yıl ulaşıldığı kaydedildi. 2016'da Avrupa'da 826 kişi hayatını kaybettiği kaydedilirken, bunun 650'sinin Türkiye'de gerçekleşen saldırılarda terör kurbanı olduğu belirtildi.

Rakamın 2017'de düşüş göstereceğini beklediklerini kaydeden uzmanlar, güvenlik birimlerinin saldırıları engelleme yetkinliklerinin de giderek arttığını söyledi. Buna rağmen otomobil ve kamyon gibi "basit araçlarla" düzenlenen saldırıların teşkil ettiği sorunun mevcudiyetinin sürdüğü belirtildi.

Saldırıların çoğu Afrika'da

IEP'in raporunda terör saldırılarının büyük çoğunluğunun Asya ve Ortadoğu'dan ziyade Afrika'da gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, saldırılardan en çok etkilenen beş Afrika ülkesinin dördünde hayatını kaybeden kişi sayısının önemli oranda azaldığı vurgulandı.

En büyük düşüşünse yüzde 80'lik oranla Nijerya'da yaşandığı belirtildi. Rapor, bunu Nijerya'da faaliyet gösteren örgüt Boko Haram'a karşı düzenlenen uluslararası askeri operasyona bağladı.

Aynı şekilde Pakistan, Suriye ve Afganistan'da da hayatını kaybedenlerin sayısı da düşüş gösterdi. Irak'taysa terör saldırısı kurbanlarının sayısı IŞİD'in sorumlu olduğu saldırılar nedeniyle yüzde 40 oranında arttı.

Raporda, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yaşadığı askeri kayıpların İslamcılık odaklı terörizm için bir dönüm noktası teşkil ettiği belirtildi.

dpa/BÜ/HS

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