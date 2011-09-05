-Kürekçiler, kanal parkuru bekliyor ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Türkiye'nin ilk kanal parkurunun Sakarya'ya yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İşseven, Türkiye'nin kürek sporunda son yıllarda büyük bir gelişme kaydettiğini, bu çerçevede dünya klasmanında kürsüye çıkabilecek kaliteli sporcuların yetişmeye başladığını bildirdi. Özellikle geçen yıl gerçekleştirdikleri kampların ardından bu ümitlerinin daha da arttığını ifade eden İşseven, ''Bu da destek ve çalışma ile oluyor. Bu anlamda genel müdürlüğümüzün bize yönelik büyük desteği var. Bu destekle birlikte kürek sporunu daha da ileriye götürmeyi amaçlıyoruz'' dedi. İşseven, en büyük sıkıntılarının da Türkiye'de henüz bir kanal parkurunun bulunmaması olduğunu vurgulayarak, bu eksikliğin giderilmesi yönünde önemli çalışmalar yapıldığına işaret etti. Türkiye'nin ilk kanal parkurunun Sakarya'ya yapılması için yürüttükleri çalışmalarda epey mesafe katettiklerin dile getiren İşseven, şunları söyledi: ''Sakarya'da Bilecik yolu üzerindeki Molla köyünde çalışmamız oldu. Çok iyi ve uygun bir alan. Sayın valimiz ve belediye başkanımız da bu yönde bize büyük destek veriyorlar. Aynı zamanda il spor müdürümüz de büyük uğraş veriyor. Alanla ilgili projelerimizi çizdirdik. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç ile görüşeceğiz. Kendilerine tesisle ilgili bilgileri vereceğiz. Her ülkenin kanal parkuru var. Bizde maalesef yok. Artık kanal parkuruna kavuşmamız gerekli. Kanal parkuruna kavuştuğumuz zaman kürekte daha büyük başarılara ulaşacağız. Ben en kısa sürede yeni tesisimize kavuşacağımıza inanıyorum.''