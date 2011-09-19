Kürecikliler ’füze kalkanı' için TBMM’de

<a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><br />Hülya Karabağlı<br /><br />T24/ANKARA - </span>Füze Kalkanı Sistemi'nin kurulmasının planlandığı Malatya'nın Kürecik beldesinde yaşayan 13 köy muhtarı, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’yi Meclis'te ziyaret etti. Füze Kalkan Sistemi'nin tartışılmadan uygulamaya konulmasını eleştiren Hamzaçebi, “öyle bir karar Türkiye kamuoyundan kaçırılmak için Mavi Marmara raporu basına sızdırılmasında özel bir zamanlama olduğu kanaatindeyiz” dedi. Füze Kalkanının kamuoyunda yeterince tartışılmadığını söyleyen Hamzaçebi, sistemi, “İsrail'i koruma kalkanı” olarak nitelendirdi. Hamzaçebi, konunun hükümet tarafından parlamentoya getirilerek bilgi verilmesi gerektiğini söyledi. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Kalkan İsrail’i korumak için yapılıyor’ <br /></span><br />CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, füze kalkanı olmak istemediklerini söyledi. Füze kalkanının, Türkiye'yi korumak için değil İran'a karşı İsrail'in korunması için kurulduğunu iddia eden Ağbaba, bölge halkına, hiçbir yetkiliye, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığını savundu. Kürecik'e altyapı kurulmak yerine füze kalkan sisteminin kurulmaya çalışıldığını iddia eden Ağbaba, konunun huzursuzluk oluşturduğunu belirterek referandum yapılmasını istedi. <br /><br />Kürecik'te 40 yıl önce ABD'nin radar üssü kurulduğunu anlatan Ağbaba, "68 kuşağının önderlerinden devrimci lider Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından bu bölgede eylemler yapılmış, Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan radar üssünü basmaya giderken Nurhak'ta yaşanan çatışmada öldürülmüştü. Bu nedenle Kürecik halkı olaya daha hassas yaklaşmaktadır" dedi. <br /><br />Ağbaba, eylemlerin arkasında olduklarını, hukuki ve siyasi yapılması gerekenleri tek tek hayata geçireceklerini söyledi. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Muhtar: Kanser vakaları artmış <br /></span><br />13 köy muhtarı adına konuşan Kepez köyü muhtarı Kemal Köroğlu, füze kalkanını istemediklerini belirterek, “1960 yıllarda aynı yerde bir radar sistemi kurulmuştu. Büyüklerimizin anlattığına göre radarın bölge üzerinde olumsuzlukları olmuş. Bölgede kanser vakalarında artış olmuş, Meyve ağaçları kurumuş, hayvanlar telef olmuş. Füze Kalkanın kurulacağı Çatı Dağı, eteklerinde kurulmuş olan 8-10 köyün su kaynaklarını besleyen dağdır. Bu karar alınırken ve alındıktan sonra bize hiçbir bilgi verilmedi. Kalkanın bizim bölgemizde kurulacağını öğrenen halk tedirgin oldu, bundan olumsuz etkilendi. Füze Kalkanı savaş demektir. Biz savaş istemiyoruz. Sadece kendi bölgemiz Kürecik de değil, Türkiye’nin hiçbir yerine Füze Kalkanı ve savaş istemiyoruz” dedi. <br /><br /><br /></a>