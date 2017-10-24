T24 LogoT24 Logo
Gündem

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-  BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde, sonbahar ile birlikte ağaçların sarardığı Küre Dağları Milli Parkı ilgi gördü

24 Ekim 2017 15:11

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-  BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'nde, sonbahar ile birlikte ağaçların sarardığı Küre Dağları Milli Parkı ilgi gördü.
Bartın ile Kastamonu sınırında bulunan Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri cezbediyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle de fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Milli park içinde çekilen ve tabloyu andıran fotoğraflar büyülüyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA  BARTIN UlusKüre Dağları Milli ParkıBartınKastamonuSarıMilliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24