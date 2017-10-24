Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'nde, sonbahar ile birlikte ağaçların sarardığı Küre Dağları Milli Parkı ilgi gördü.

Bartın ile Kastamonu sınırında bulunan Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri cezbediyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle de fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Milli park içinde çekilen ve tabloyu andıran fotoğraflar büyülüyor.



FOTOĞRAFLI

