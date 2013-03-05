'Kurdun boğazını sıktım, kulağını ısırdım'

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Esenyayla Köyü'nde kurdun saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Ziya Kerdige, kurdun boğazını sıkıp kulağını ısırarak, kendisiyle birlikte arkadaşlarının da canını kurtardığını söyledi.

Göle'nin Esenyayla Köyü'nde dün akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen 30 yaşındaki Sercan Ceco ile aynı yaştaki Kamber Altun, yiyecek bulmak için köye inen bir kurtla karşılaştı. Ne yapacaklarını şaşıran iki arkadaş kurdun saldırısına uğradı. Olay yerine 40 metre uzaklıkta olan Ziya Kerdige, arkadaşlarına kurdun saldırdığını görünce yardıma koştu. Kurdun üzerine atlayan Ziya Kerdige, elleriyle boğmaya çalıştığı hayvanın kulağını ısırdı. Bu sırada olayı duyup koşarak gelen köylüler sopalarla vurarak kurdu öldürdü.

'Kim olsa giderdi'

Yaralanan Ziya Kerdige, Sercan Ceco ve Kamber Altun Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları iyi olan Sercan Ceco ve Kamber Altun ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Arkadaşlarına yardıma giden ve kurtla uzun süre mücadele verdiği için el ve kollarından yaralanan Ziya Kerdige ise tedavi altına alındı. Canını hiçe sayarak 2 köylüsünün canını kurtaran Ziya Kerdige, "Benim yerimde kim olsa onların yardımına giderdi" dedi.

'Tahlile gönderildi'

Göle Kaymakamı Fatih Özdemir, elektrik kesintisi sırasından köye inen 4 kurttan birinin öldürüldüğünü söyledi. Kaymakam Özdemir, kurdun kuduz olup olmadığını belirlemek için örnek alındığını ve tahlil için Erzurum'a gönderileceğini belirtti.

