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Kültür-Sanat

'Kürdistan'da sivil toplum' ne diyor?

Nurcan Baysal ve Şeyhmus Diken, Kürdistan'da Sivil Toplum'da Kürdistan kitabında, 83 STK'yla yaptıkları söyleşilere yer verdi

17 Mayıs 2015 18:28

T24 yazarı Nurcan Baysal ve Şeyhmus Diken'in, Kürt coğrafyasında özellikle son dönemde sayıları ve hareket alanları artan, kültür sanattan toplumsal dayanışmaya, insan hakları mücadelesine, ekolojistlere, kadın hareketine, dinî yapılara, araştırma kuruluşlarına uzanan sivil toplum örgütleriyle yaptıkları söyleşileri derledikleri "Kürdistan'da Sivil Toplum" kitabı, okuyucularla buluştu.

Sivil toplum alanındaki hareketliliğin rengârenk bir panoramasını seren kitap, Kürt toplumunun geçirmekte olduğu büyük değişimi anlamak ve toplumsal-kültürel-etnik-çevresel ve inanç boyutu içinde çoğulluğu görmek için mükemmel bir rehber.

Şeyhmus Diken ve Nurcan Baysal'ın 2014 yılı boyunca 17 şehri, beş ilçesi ve bir köy derneği bünyesinde örgütlenen 83 sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirdikleri söyleşileri derleyen kitap, Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü ekseninde sıkça tartışıldığı bir dönemde, Kürdistani sivil toplum kuruluşlarının duruma nasıl baktığına ve onların gündemlerinde neler olduğuna dair okuyuculara "içeriden" bilgiler veriyor.

Alanla ilgili çalışma yapacaklara bir başvuru kaynağı olabilecek nitelikteki Kürdistan’da Sivil Toplum, soruların cesurca sorulduğu, yanıtların da cesurca verildiği bir çalışma.

 

 

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