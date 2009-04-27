'Kürdistan sınırı belirlendi!'

DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, 29 Mart yerel seçimlerinde ‘Kürdistan' sınırlarını belirlediklerini söyledi.



Demokrat Toplum Partisi'ne (DTP) yönelik operasyon ve tutuklamalar ile 4 gün önce çıkan olaylarda polis tarafından yaralanan 17 yaşındaki Seyfullah Turan için Hakkari'de kınama amaçlı basın açıklaması yapıldı. Toplantıda konuşan DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, 29 Mart yerel seçimlerinde ‘Kürdistan' sınırlarını belirlediklerini söyledi.



23 Nisan'da Hakkari'deki gösteriler sırasında bir çocuğun polis tarafından acımasızca dövüldüğünü anımsatan Buldan, tepkisini şöyle dile getirdi:



“Bu şiddetin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunların zemini, 29 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra hazırlandı. 29 Mart seçimlerinde ‘Kürdistan' sınırlarını belirledik. Yani, Van'ı aldık, Siirt’i aldık, 86 yıllık geleneği bozarak Iğdır'ı aldık. Hakkari'de yüzde 90'lara varan oy oranına ulaştık.



Ama bunu hazmedemediler. Açıklama yaptılar. ‘Iğdır’ı da aldılar, Ermenistan sınırına dayandılar. Oyları, belediyeyi tehditle aldılar’ dediler. Biz halkımızın gücü ile seçimleri aldık. Ağrı'da vahşet yaşandı, kadınlarımız coplandı, yüzlerce insanımız gözaltına alındı. Yüzlerce arkadaşımız tutuklandı. Ömerli'de şiddet uyguladılar. 2 insanımızı şehit verdik. Bunlarla da yetinmediler, DTP'ye baskın düzenlediler. 12 ilde operasyonlar düzenleyip, yüzlerce insanımızı gözaltına aldılar. 51 arkadaşımızı tutukladılar. İstedikleri kadar dövsünler, öldürsünler, tutuklasınlar. Onlar vurdukça, tutukladıkça, bu halk daha da büyüyecek.”



'Bu Kürdistan coğrafyasıdır'



Bütün çocukların 23 Nisan'da bayramı kutladığını, bütün illerde bayram havası olduğunu vurgulayan Buldan, Hakkari'de ise polisin terör estirdiğini iddia etti. Buldan, şöyle devam etti:



“Ama Hakkari'de savaş vardı. Hakkari’de çocuklarımız, toplarla, tüfeklerle, gaz bombalarına maruz kaldı. Hiç kimsenin bu onurlu halkın çocuklarına dokunma hakkı yoktur. Gücünüz varsa önce bize dokunun, önce biz DTP'li 21 milletvekilinin canını alın. Bizim canımız halkın yoluna feda olsun.



Bu ülkeyi yöneten, özellikle AKP hükümetinin aklını başına toplamasını istiyoruz. AKP'nin eline geçen bir fırsat var. 1 Haziran'a kadar PKK'nın ilan etmiş olduğu silahları susturma, çatışmasız ortamı var. Bu fırsatı kaçırmasınlar, uzatılan bu barış elini havada bırakmasınlar. İsteseler de, istemeseler de, kabul etseler de etmeseler de bugün bu coğrafyada Kürt halkı vardır. Bu coğrafya, Kürdistan coğrafyasıdır. Bugün bu ülkede sayın Abdullah Öcalan, bu halkın iradesidir. İsteseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de ‘Biz varız' diyoruz. Bu halkın yanında yer almaya devam edeceğiz.”



Polise taş yağmuru



Seyfullah Turan'ın polis tarafından kafasına vurulan dipçikle yaralanmasını protesto için Hakkari'de yapılan toplantıya DTP milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ve çevre DTP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.



Altay Caddesi'ndeki DTP il binası önünde bir araya gelen grup saat 14.30 sıralarında açıklamanın yapılacağı Bulvar Caddesi üzerindeki belediye binası önüne kadar slogan atarak yürüdü. Yapılan açıklamaların ardından milletvekilleri ve kendilerini izleyen grup, 5 dakikalık oturma eylemi yaptı. Grup daha sonra dağılmaya başladı.



Ancak bu sırada bir grup, sivil giyimli bir polisin görüntü almasına tepki gösterince ortalık gerildi. Yürüyüşe geçen grup, güvenlik önlemi için bekleyen polisin zırhlı aracıyla karşılaşınca taş atmaya başladı. DTP milletvekilleri ve yöneticiler grubu engellemeye çalıştı. Ancak taşlamalar devam edince polis biber gazı bombası ve basınçlı su kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Göstericiler de polislere taş atmayı sürdürdü. Olay, milletvekillerinin çabalarıyla büyümeden önlendi. (dha)