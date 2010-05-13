Kürdistan İslami Devrim Hareketi operasyonu: 49 gözaltı

T24 - Diyarbakır, Van, Elazığ, Malatya ve Batman'da Kürdistan İslami Devrim Hareketi üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün sözde liderinin de bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.





Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet yürüten bölücü ve aynı zamanda dini motifli Kürdistan İslami Devrim Hareketi'ne yönelik 10 Mayıs 2010 tarihinde terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince operasyon düzenlendiği'' belirtildi.





Yapılan çalışmalarda aralarında örgütün sözde lideri ve kurucu kadrolarının da bulunduğu 49 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:





''Şahıslarla birlikte 4 tabanca ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda zanlıların 11 Ağustos 2000 tarihinde kent merkezinde bir iş adamının evinden ziynet eşyalarının çalınması, Gaziantep ve Van'da bir cami ve iki iş yerinden kitap ve halı çalınması, 13 Ekim 2009 tarihinde kent merkezinde bir banka şubesinin silahla soyulması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda dijital hafıza kartları ile yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.''





Açıklamada, yakalanan kişilerin adli mercilere sevk edildiği kaydedildi.