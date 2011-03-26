'Kürdistan devletinin kurulması çok yakın'

T24 - London School of Economics'in Ortadoğu Merkezi'nin yöneticisi Robert Lowe ve İsrailli Haaretz gazetesinin yazarı Aluf Benn, Ortadoğu ve Afrika'daki isyanların 'dünya haritasını değiştireceğini yazdı.



London School of Economics’in Ortadoğu Merkezi’nin yöneticisi Robert Lowe, Suriyeli Kürtlerin de ülkede bir haftadır devam eden gösterilere katılmasının yakın olduğunu söyledi. CNN’e konuşan Lowe, Suriye’nin Irak ve Türkiye sınırında yoğunlaşan, nüfusun da yüzde 10’unu oluşturan Kürtlerin, ‘en haklı davaya sahip oldukları için sokaklara inmeye hazır halde yaşanan gelişmeleri izleyip beklediğini’ dile getirdi.



Londra merkezli düşünce kuruluşu Levant Enstitüsü’nden Obeyda Nahas da, Suriyeli Kürtlerin Esad hanedanlığından önce bir sorunu olmadığını söyleyip, “Şimdi ise kendi dillerinde konuşma ve hatta yazı yazma hakları bile tanınmıyor, onlara Arap isimleri kullanmaları söyleniyor” diye konuştu. Nahas, Beşar Esad yönetiminin bu yıl Nevruz’un kutlanmasına izin vermesini, Kürtlerin protestolara katılmaması için verilen bir ‘rüşvet’ olarak niteledi.





‘Kürdistan yakın’



Haaretz gazetesi yazarı Aluf Benn ise Ortadoğu’daki halk ayaklanmalarının bölge haritasını yeniden çizeceğini ve Iraklı Kürtlerin de bağımsız bir devlet kuracağını yazdı. Benn, “Dikkat: Bölge inşaat halinde” başlıklı yazısında halk ayaklanmalarının, 1. Dünya Savaşı’nın sonunda bölgenin sınırlarını çizen Sykes-Picot Anlaşması’nın son günlerinin habercisi olduğunu savundu. Benn, bağımsız Güney Sudan, Kürdistan, Filistin, Batı Sahara ve Güney Yemen devletleri kurulabileceğini yazıp şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin Irak’tan çekilmesi, Skykes ve Picot’nun görüşmelerinden 100 yıl sonra, Türkiye’nin muhalefetine rağmen Kürtlere bağımsızlık şansı verecek.”





