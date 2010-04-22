Kürdistan adına beraat kararı

T24- Şanlıurfa'da kızına ''Helin Kürdistan'' ismini koyduğu gerekçesiyle hakkında ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan dava açılan Ahmet Atış, beraat etti.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ahmet Atış hazır bulundu. Atış, çocuğuna söz konusu ismi örgütün propagandasını yapmak için koymadığını belirterek, ''2008 yılı Şubat ayında kızım Helin Kürdistan doğdu. Doğumundan 3-4 gün sonra Nüfus Müdürlüğüne müracaat ettim, müracaatım kabul edildi. 2009 yılında bir grup gazeteci evime geldi. Çocuğumun ismi ile ilgili haber yaptılar, fotoğraf çektiler. Ellerinde aile nüfus tablosu da vardı. Ben atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Amacım, örgütün propagandasını yapmak değildi'' dedi.



Sanığın savunmasının ardından iddia makamı, hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Mütalaada, sanığın cezalandırılmasına yeter ve inandırıcı delil bulunmadığından, beraatına karar verilmesi talep edildi.



Mahkeme, verdiği kısa bir aranın ardından sanığın ''suçu kasten işlemediği'' gerekçesiyle beraatına karar verildi.





-BAŞKA DAVADAN 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI-





Sanık Ahmet Atış'ın, aynı mahkemede bu kez, 4 Nisan 2009 tarihinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle Birecik'te gerçekleştirilen izinsiz gösteriye katıldığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.



Sanık Atış, davaya konu gösteriye katılmadığını savunarak, ''Ben o gün taziyedeydim. Olaylara hiç katılmadım'' dedi.



Sanık avukatı Muzaffer Demir de dosyada cezayı gerektirecek yeterli ve somut delillerin bulunmadığını ileri sürerek, ''Dosyadaki bilirkişi raporunda 'olay yerinde çekilmiş olan fotoğraf yakınlaştırıldığında sanığa benzemektedir' deniliyor. Bilirkişinin teknik olarak inceleme yapıp buna dair rapor aldırılması gerekmektedir'' dedi.



Mahkeme, sanık Atış'ı ''Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/C maddesindeki ''dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek'' ve ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

