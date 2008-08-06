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Sağlık

Kurdeşen nedir?

Tıp dilindeki adı “ürtiker” olan kurdeşen, vücudun herhangi bir yerinde gruplar halinde oluşan, soluk kırmızı renkli kabarıklıklardır.

06 Ağustos 2008 03:00

Tıp dilindeki adı “ürtiker” olan kurdeşen, vücudun herhangi bir yerinde gruplar halinde oluşan, soluk kırmızı renkli kabarıklıklardır.

Bu döküntü birkaç saat içinde geriler. Eski bir döküntü solarken yerine yenileri çıkabilir. Boyutları bir kalem arkası büyüklüğünden, bir tabak büyüklüğüne kadar değişebilir ve birleşerek büyük alanlar oluşturabilirler. Genellikle kaşıntılıdır, fakat yanma ve batma hissi de olabilir.

Kurdeşen hayati tehlikeye neden olur mu?

Kurdeşen göz etrafında ve dudakta geliştiğinde aşırı bir şişliğe neden olur. Bu durum hastaları korkutmasına rağmen, genellikle 24 saat içinde geriler. Bununla birlikte nefes almakta ve yutkunmakta zorluk var ise acilen bir doktora başvurulmalıdır.

Kurdeşenin nedenleri nelerdir?

* İlaçlar (Penisilin vb. antibiyotikler, aspirin vb. ağrı kesiciler),
* Gıdalar (Kuruyemişler, yumurta, balık, kabuklu deniz ürünleri) ,
* Gıdalardaki katkı maddeleri (Koruyucular, boyalar gibi),
* Solunum yoluyla alınan ev tozları, hayvan tüy ve epitelleri gibi birçok alerjen,
* Vücuttaki enfeksiyon odakları (Diş absesi, farenjit, mide rahatsızlıklarına yol açan Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi),
* Bağırsak parazitleri, böcek ısırmaları (Özellikle arı sokması),
* Sistemik hastalıklar (Tiroid bezinin aşırı çalışması, romatizmal hastalıklar, sarılık).

Kurdeşenin tedavisi nedir?

En iyi tedavi etkenin saptanması ve bu etkenden sakınmaktır. Bu etken akut kurdeşende daha çok gıda ve ilaçlar olduğu için mümkün olduğunca gereksiz ilaç kullanılmamalı ve balık, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, katkı maddesi içeren gıdalardan (cips, çerez, çikolata, boyalı şeker, sakız, gazoz, kola, ketçap, mayonez, baharatlı gıdalar) uzak durulmalıdır. Yine etken ve alevlendirici olabilecek stres faktörü olabildiğince engellenmelidir.

Doktorunuzun yazacağı ağızdan alınan antihistaminik denilen ilaçlar genellikle kurdeşende iyileşme sağlar. Ürtikerin oluşmaması için en iyi yol anthistaminiklerin düzenli bir şekilde alınmasıdır. Doktorunuz size en uygun olan bir veya birden fazla antihistaminik ilaç yazabilir. Şiddetli olgularda kortizon ve antihistaminik iğne enjeksiyonuna ihtiyaç duyulabilir.

(cocukalerjiklinigi.com)

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