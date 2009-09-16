Kürdandan Sultanahmet Camii

Dünyanın en önemli mimari yapılarının minyatürlerini kürdanla yapan ABD’li sanatçı Stan Munro’nun aralıkta New York’ta açacağı yeni sergisinde Sultanahmet Camii’nin maketi de bulunuyor.

6 yıldır bu işi yapan 38 yaşındaki Munro, bütün yapıları 1:164 ölçeğinde küçültüyor. Daha önce “Kürdan Kent 1” adlı bir sergi açan Munro, aralıkta açacağı yeni sergisine de “Kürdan Kent 2: Tapınaklar ve Kuleler” adını verdi. Sergide Sultanahmet Camii’nin yanı sıra Kâbe, Vatikan gibi kutsal mekânların yanı sıra Piza Kulesi ve Burj Dubai gibi kulelerin de maketleri yer alıyor.

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