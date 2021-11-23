Kurdaki yükseliş nedeniyle 9 bin araç ilanı geri çekildi; ev satışları durma noktasında

Kurdaki yükseliş nedeniyle emlakta tapudan boş dönenler oldu, otomotivde satıştaki 9 bin araç ilanı geri çekildi.

Dolardaki artış gayrimenkulde son yılların ay bazında en büyük fiyat artışına neden olurken, fiyatlarını artıramayanların ilanlarını çektiği ya da tapudaki satıştan döndüğü belirtildi.

Kur kaynaklı maliyet artacak

Dolar kurunda yaşanan artışın gayrimenkul satışlarını vurduğunu söyleyen Era Real Estate Türkiye Ülke Müdürü Alphan Manas, “Süreç belirsizlik yarattı. ‘Önümüzü görelim ona göre fiyatları artıralım’ düşüncesiyle, çok fazla ilanımız satıştan kalktı. Ayrıca son anda satışı iptal edip tapudan dönenler oldu” dedi.

Bu nedenle son faiz indirimiyle birlikte 300 bin liralık bir konutta 10 yıl vadede alıcıya 50 bin TL kazanç sağlasa da piyasada pek etkili olmadığını dile getiren Manas, “Dolar kuru daha da artarsa faizlerin daha

da fazla düşürülmesi söz konusu olabilir. Ancak faizin getireceği fiyat avantajı özellikle birinci el konutlarda kur kaynaklı olarak inşaat maliyetlerini daha da yukarı çekecek. Bu da sattığı fiyatla malını yerine koyamama endişesi ortaya çıkarıyor” açıklamasını yaptı.

Bir ayda yüzde 7 artış

Dünya gazetesinden Aysel Yücel ve Leyla İlhan'ın haberine göre; dolardaki artışın etkilerini değerlendiren Emlakjet CEO'su Tolga İdikat da takip ettiği bir evin ilanında bedelin, bugün anormal bir artış ortaya koyarak 3 milyon liradan 3 milyon 700 bin liraya yükseltildiğini kaydederek, “Son bir ay içinde Türkiye’de gayrimenkul fiyatları yüzde 7 oranında arttı. Bu artış 4,5 yılda sektörde gördüğüm en yüksek ay bazlı artış oldu. Eskiden ay bazlı en yüksek artış yüzde 1 ila 2 arasında olurdu” dedi. Malının fiyatını yükseltemeyenlerin durup fiyatları izlemeye başladığını anlatan İdikat, bu nedenle ay bazında ilan sitelerinde ilan sayılarında yüzde 15’e varan düşüş yaşandığını kaydetti.

9 bin kişi araç satmaktan vazgeçti

Kur artışından en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotivde de fiyatların artacağı öngörüsü ile satışa çıkarılan araçlar ilandan çekiliyor. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil piyasasında son iki günde online ilanlarda 9 bin aracın geri çekildiğini aktardı. Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, ilanlardaki azalmaya dikkat çekerek, "Arabam.com'daki ilanlarda da düşüş söz konusu. Tüketici, dolar kurundan dolayı aracın değeri daha da yükselir beklentisiyle aracını satmıyor. Kasım başından bu yana ilandaki araç sayısı yüzde 10 azaldı” dedi.

Herkes satışları durdurdu

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da “Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle sıfır araç fiyatları henüz tam oturmadı. Bireysel kullanıcılar bu nedenle önlerini göremiyor. Tüketicinin ellerindeki araçları satmaktan vaz geçip beklemeye çekildiklerini söyleyebiliriz” dedi. Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz de “Bugün herkes satışları durdurdu” diye konuştu.

Galerici araç alma telaşında

Diğer yandan sektör yetkilileri, galerilerin kur artışından daha fazla etkilenmemek için araç satın almaya çalıştığını söyledi. Diğer yandan ilanda olan araçların satış fiyatının da gün içerisinde bir kez değiştirildiği dile getiriliyor. Sıfır araç piyasasında da kur artışına bağlı olarak fiyatlar güncellendi.

Apple iPhone 11'i satışa kapattı

Olağanüstü günde bir farklılık da Apple da dikkat çekti. Apple, Online satış kanalında mac, iPad, Watch, AirPods ve aksesuar gibi ürünlerin satışına devam ederken, iPhone 11'i satışa kapattı.