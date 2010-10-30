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Yaşam

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı

Anadolu'dan İstanbul'a getirilen kurbanlık hayvanlar, kontrol noktalarında sağlık belgeleri incelendikten sonra hayvan pazarlarına gönderildi.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - Anadolu'dan İstanbul'a getirilen kurbanlık hayvanlar, kontrol noktalarında sağlık belgeleri incelendikten sonra hayvan pazarlarına gönderildi.


İstanbul'un Anadolu Yakası'nda pazarlanacak kurbanlık hayvanların TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinden geçişine saat 24.00 itibariyle izin verildi. Kurbanlık hayvan sevk kontrol noktasında, geldikleri il ve ilçelerin belediyelerince verilen ‘sağlıklıdır’ raporu incelenen hayvanlar pazarlara gönderildi. Ağrı'dan 38 büyükbaş hayvan getiren Mustafa Belge, satışların iyi olmasını umduklarını belirterek, “Büyükbaş hayvanlarda fiyatların geçen yıla göre 2 bin lira yüksek olması bekleniyor. İthal hayvan getirilmeden önce daha yüksekti. Fiyatların bu kadar yüksek olması hayvan sayısının az olmasından kaynaklanıyor. Ancak, biz bu hayvanları organik yemlerle besliyoruz. Yaklaşık 3 ay yaylada kaldılar. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Yetiştirdiğimiz hayvanları her yıl İstanbul’a getiriyorum. Hepsini satıp öyle dönüyorum. Bu yıl da kurban alanların hayvanlarımıza gerekli ilgiyi göstereceğini umuyorum. Hayvanlarımızın zayıflamaması için yemlerimizi de memleketten getirdik” dedi.


Çamlıca Gişeleri'nden geçiş yapan hayvanlar Anadolu Yakası'ndaki pazarlara dağıldı.

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