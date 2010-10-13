-KURBANLIK KOYUNLAR KAFKASYA'DAN GELECEK KONYA (A.A) - 13.10.2010 - Konya Nogay Türkleri Derneği Başkanı Abdurrahman Berkcan, Arap ülkelerine kurbanlık koyun gönderen Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti ve Dağıstan Nogay Otonom Cumhuriyeti'nin 150-160 dolara kurbanlık koyun ve koç göndermek istediğini bildirdi. Berkcan yaptığı açıklamada, Kafkasya'da bulunan Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti'nden, Suudi Arabistan'a ve tüm Arap ülkelerine kurbanlık koç, kuzu ve koyun gönderildiğini söyledi. Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Nogay Valeriy Kazakov'un ve Dağıstan Nogay Otonom Cumhuriyeti Vali Yardımcısı Şamil Hacı Baytarov'un kendilerini aradığını dile getiren Berkcan, ''Kazakov'un ve Baytarov, bizi arayarak 150-160 dolara Türkiye'ye kurbanlık koyun ve koç göndermek istediklerini söylediler'' dedi. Kendilerini arayan söz konusu yetkililerin, ''Türk kardeşlerimize damızlık koyun tedarik etmekle kendimizi mutlu sayacağız'' dediğini anlatan Berkcan, Türkiye'den talep olması halinde, kurbanlık koyun ve koçların Rusya'nın Novoroski Limanı'ndan teslim edilebileceğini anlattı. -KOYUNLAR NET 60 KİLO- Yetkililerin, limandan teslim edilecek küçükbaş hayvanların Türk yetkililer tarafından her türlü tetkikinin ve kontrolünün yapılabileceğini, buna açık olduklarını bildirdiğini dile getiren Berkcan, şunları kaydetti: ''Bizimle irtibata geçen yetkililer, 'Türkiye'de bu işle uğraşan kişilere kurbanlık koyun ve koçları gemiyle Rusya'nın Karadeniz'e açılan Novoroski Limanı'ndan teslim ederiz' dediler. Bu durum ikili görüşmelerde daha da netleşir. Gümrük konusunda olsun, diğer hastalık konusunda olsun her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiler. Yetkililer, yaklaşık 60 kiloya kadar ulaşabilen küçükbaş hayvanları gemiye kadar getirip teslim etmeye hazır olduklarını söylediler. Türkiye'den kendilerini arayıp küçükbaş ve büyükbaş konusunda istekte bulunanlar olmuş. Onlar da küçükbaş hayvan gönderme konusunda yardımcı olabileceklerini kaydettiler.'' Berkcan, Konya'da bir firma sahibinin Kafkasya'dan kurbanlık küçükbaş hayvan ithalatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile görüştüğünü, firmanın ithalat izni için başlattığı girişimlerin sürdüğünü sözlerine ekledi.