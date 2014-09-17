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Yaşam

Kurbanlık fiyatları belli olmaya başladı

Kurban Bayramı için marketler fiyatlarını belirlerken, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı'na da kurban bağışı yapılabilir

17 Eylül 2014 17:08

Kurban bayramı 3 Ekim'de başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram kurban kesecekler için ayrı bir telaşla geçecek. Marketler kurban kesimi için fiyatlarını belirledi. Öte yandan dileyenler Kızılay veya Mehmetçik Vakfı aracılığıyla da kurban bağışı yapabilecekler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kurban Bayramı kapsamında CarrefourSA, 19 Eylül - 4 Ekim 2014 tarihleri arasında siparişleri almaya başlıyor.  CarrefourSA marketlerindeki paketli satışlarıyla minimum 16 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Kolileri 765 TL, 19 kilogramlık Karaman Koç Kurban Kolisi 695 TL, 19 kilogramlık 1/7 Hisse Dana Kurban Kolisi ise 795 TL üzerinden müşterilerin hizmetine sunulacak.  Paraf Kart ile satın alımlarda % 10 indirim yapılacak. Kurban kolilerinde vade farksız 9 ay taksit imkânı da müşterilere sunuluyor.  CarrefourSA marketleri üzerinden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Vakfı’na bağış olanağı da sunuyor.

 

3 ayrı seçenek var 

 

Migros’un kurban satışları için 3 ayrı seçeneği var. Bunlar 12-14 kilogramlık koç, 16-18 kilogramlık koç ve 7’de 1’lik 18-20 kilogramlık dana hissesi.  12-14 kilogramlık koç peşin 599 liraya Money Bonus kart ile 524 liraya 16-18 kilogramlık koç peşin 699 liraya Money Bonus ile 624 liraya 7’de 1 dana hisse (18-20 kilogram et) peşin fiyatı 799 liraya Money Bonus ile 724 liraya satılıyor.

 

790 liraya satılıyor 

 

Kipa’da ise Kuzu Kurban kolileri 12-14 kilogramlık olanlar 590 lira 16-18 kilogram olanlar 690 lira ve 18-20 kilogramlık dana kurban paketleri 790 liraya satılıyor.

 

Mehmetçik Vakfı'nda 600 lira

 

Öte yandan isteyen vatandaşlar Kızılay aracılığıyla da kurban bağışı yapabilecek. Kızılay da yurtiçi kurbanlık bağışı için 650 TL, yurtdışı kurbanlık bağışı için 350 TL yatırılması gerekiyor. Mehmetçik Vakfı aracılığıyla kurban bağışı yapmak isteyenler ise 600 TL ödeyecek.    

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