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Kurbanlık boğa, park halindeki araca çıktı: 'Arabaya yazık oldu' dedim, bir baktım benimmiş

01 Ağustos 2020 18:29

Samsun'da kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtularak üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari araca çıktı. Boğa, güçlükle sakinleştirildi.

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Şevket Sami Saydamboğakurbanlık boğa
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