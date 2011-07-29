-KURBANLARIN ADLARI AKŞAMA AÇIKLANACAK OSLO (A.A) - 29.07.2011 - Norveçliler, 22 Temmuz Cuma günü, Anders Behring Breivik'in iki saldırıda 76 kişiyi öldürdüğü kurbanlar için ilk cenaze törenini bugün düzenliyor. Başbakan Jens Stoltenberg, Meclis binasındaki cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün, Norveç kötülük tarafından vurulduğundan beri geçen ilk hafta. 22 Temmuz'la yaşamak zorundayız, ancak beraber üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Bu arada kurbanlardan biri için, Oslo'nun göçmen mahallelerinden birinde bulunan camide cenaze töreni düzenleniyor. Norveçli yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, Stoltenberg'in camideki törene de katılmayı planladığını söylemişti. Öte yandan Norveç polisi, saldırılardan sonra bulunan 76 cesedin tamamının kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Oslo Emniyet Müdürü Johan Fredriksen, kurbanların tamamının isim listesinin bugün TSİ 19.00'da açıklanacağını söyledi. Norveçli yetkililer dün akşam yaptıkları açıklamada, 41 cesedin kimliğinin belirlendiğini açıklamıştı.