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'Kurbanını kendi kesen zarar ediyor'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, vatandaşların kurbanlıklarını keserken mutlaka işin uzmanı kişilere ya da belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bulunan kasaplara kestirmeleri gerektiğini aksi taktirde kurbanlığın et

15 Ağustos 2018 14:28

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, vatandaşların kurbanlıklarını keserken mutlaka işin uzmanı kişilere ya da belediyenin belirlediği kesim yerlerinde bulunan kasaplara kestirmeleri gerektiğini aksi taktirde kurbanlığın etinin yaklaşık yüzde 10\'un israf olacağını söyledi.
Kentte bu sene kurban olmaya uygun 11 bin 239 büyükbaş ve 109 bin 74 küçükbaş hayvan olduğunu belirten Köse, Adana\'da kurbanlık hayvan sıkıntısının yaşanmayacağı söyledi. Kurbanlık aldıktan sonra özellikle kesiminin hassas bir konu olduğunu söyleyen Köse şöyle konuştu:
\"Kurbanlıkların kesim işleri çok önemlidir. Her bayramda yurttaşlarımız kesimi kendisi yapmaya çalıştığı için hem yaralanmalar yaşıyor hem de kurbanlık etinin bir kısmını israf etmiş oluyor. Kesim mutlaka ehil kişilerce ve belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde yapılmalıdır. Ayrıca ehil olmayanların kesim yapması sonucu yaklaşık yüzde 10 civarında etin israf olduğu ve derilerinde kesilmesi nedeniyle ekonomik değerini yitirdiği gözlenmektedir. Hem kendi sağlığımız hem de kurban etimizden gerektiği verimi almak için kesimlerimizi bilinçsiz bir şekilde yapmamalıyız.\"

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