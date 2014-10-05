Kurbanı değil, kendilerini kestiler: 4095 kişi hastanelik oldu!

64 ilde kurban keserken yaralanan 4 bin 95 kişinin hastanelik oldu. Yaralananların çoğunluğunu elini bıçak ve satıra kaptıranlar oluşturdu. Bazılarının elleri, ayakları da kestikleri büyükbaş hayvanların altında kaldı. Birçok hastanenin acil servisleri ile ortopedi servisleri acemi kasaplara hizmet verdi.

Hastanelik olanların büyük bölümü ayakta müdahalenin ardından taburcu edilirken, durumları ciddi olanlar ise tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, kurban keserken hastanelik olan 4 bin 95 kişinin illere göre dağılımı şöyle oldu:

İl il durum

İstanbul 991, Bursa 295, Antalya 195, Kırıkkale 161, Hatay 143, Denizli 118, Çorum 113, Kocaeli 102, Eskişehir 110, Kütahya 92, Tokat 86, İzmir 85, Nevşehir 85, Erzurum 82, Konya 75, Karaman 74, Kayseri 65, Kars 63, Samsun 53, Balıkesir 60, Aydın 53, Bilecik 52, Mersin 51, Gaziantep 47, Elazığ 45, Ağrı 43, Ankara 40, Manisa 40, Malatya 38, Tekirdağ 37, Sakarya 36, Aksaray 35, Adana 35, Afyonkarahisar 34, Batman 27, Sivas 26, Kastamonu 26, Isparta 25, Kahramanmaraş 24, Edirne 24, Adıyaman 23, Uşak 22, Bolu 21, Kırklareli 19, Sinop 18, Muğla 18, Şanlıurfa 16, Burdur 15, Ordu 14, Çankırı 14, Kırşehir 13, Amasya 13, Çanakkale 13, Erzincan 12, Osmaniye 11, Iğdır 9, Rize 9, Diyarbakır 8, Düzce 8, Yalova 8, Muş 7, Ardahan 7, Zonguldak 6, Niğde 5.

Kayseri’de 1 ölü

Kayseri’de 62 yaşındaki Habip Bostan, 2 oğluyla birlikte Kayseri, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’nde keseceği büyükbaş hayvanın çırpınması sırasında dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yerde hareketsiz kalan Bostan, çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bostan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıyamadı bayramlaşmaya götürdü

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesinde oğlu ile birlikte yaşayan işçi emeklisi 73 yaşındaki Teyfik Gülay, Kurban Bayramı için 6 ay önceden aldığı koç kendisine alışınca kesmeye kıyamadı. Yanından ayrılmayan ve ‘Murat’ ismini verdiği koçu besleyen Gülay, bazı günler 5’inci katındaki evinde kahvaltı yaparken koçu da yanından ayırmayıp kendi elleriyle besledi. Alışverişe giderken bile yolda arkasından gelen hayvanı kesemeyeceğini anlayan Gülay, bayramın ilk günü bayramlaşmak için arkadaş ve akrabalarının ziyaretine, boynuna papyon taktığı ‘Murat’ ile birlikte gitti. Koçun artık ailesinden biri haline geldiğini ve ölene kadar besleyeceğini belirten Gülay, bayramda ise satın aldığı bir başka koçu keseceğini söyledi. Sebile ÇETİN - Mehmet İNAN / DHA

Kaçamadı

Rize’de kurban pazarından alınan 500 kilogram ağırlığındaki dana, Rize Belediyesi’ne ait kesimhaneye götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Yaklaşık 100 metre kovalanan dana, bir anda Askoroz Deresi’ne düştü. Çevredeki vatandaşların danayı yakalama çabaları sonuçsuz kalınca Rize Belediyesi veteriner görevlilerinden yardım istendi. Bir süre derede yüzerek tekrar kıyıya çıkan kurbanlığın ipini tutmaya çalışan belediye görevlisi, dananın elinden kurtulmasıyla yere düştü. Vatandaşların yaklaşık 1 saat süren uğraşı sonrası yakalanan dana sahiplerine teslim edilerek kesim alanına götürüldü.