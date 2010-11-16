Kurban pazarında tecavüzün intikamı

T24- 6 yıl önce Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada tanıştığı Ömer Karataş'ın tecavüzüne uğradığını iddia eden Tuğba Elvan G., Bulancak Belediyesi Acısu mevkiindeki hayvan pazarında büyükbaş hayvan satan Karataş'ı silahla vurarak öldürdü.







Giresun'un Bulancak ilçesinde kurban pazarına gelen 32 yaşındaki kadın, 6 yıl önce kendisine tecavüz ettiği iddia edilen 50 yaşındaki Ömer Karataş'ı silahla vurarak öldürdü. 1 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan kadının, 6 yıl önce üniversitede okuduğu sırada Karataş'ın tecavüzüne uğradığı ve polise şikayetçi olduğu, şikayetininden vazgeçmesi için Karataş'ın para teklif ettiği, ancak parayı da ödemediği öne sürüldü.



"KİMSE KARIŞMASIN, BU BİR NAMUS MESELESİDİR"



Bulancak Belediyesi tarafından kurban satışı için kurulan hayvan pazarına gelen Tuğba Elvan G. (32), Karaman'dan getirdiği büyükbaş hayvanları satmaya çalışan Ömer Karataş'ın (50) yanına gitti. Burada insanların bakışları arasında çantasından silahı çıkaran genç kadın, "Kimse karışmasın bu bir namus meselesidir" dedikten sonra silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Ömer Karataş ile ortağı olduğu bildirilen Mehmet Mutlu'ya isabet etti. Çevredekiler tarafından Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ömer Karataş yolda hayatını kaybetti, Mehmet Mutlu ise hastanede tedavi altına alındı.



6 YIL ÖNCE TECAVÜZE UĞRADI İDDİASI



Olayın ardından yürüyerek uzaklaşan zanlı Tuğba Elvan G. polis tarafından hayvan pazarının dışında yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kovan bulundu. Karaman'ın Ayrancı ilçesi nüfusuna kayıtlı Tuğba Elvan G.'nin emniyetteki ifadesinde 6 yıl önce Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada tanıştığı Ömer Karataş'ın tecavüzüne uğradığını söylediği öğrenildi. Kadının polise şikayette bulunduğu, ancak Karataş'ın para teklif etmesi üzerine şikayetten vazgeçtiği, ama söz verdiği parayı da ödemediği, cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.