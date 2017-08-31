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Kurban pazarında arife günü hareketliliği

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta belediye tarafından kurulan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk gözlendi

31 Ağustos 2017 19:22

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta belediye tarafından kurulan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk gözlendi. Özellikle büyükbaş hayvanların ilgi gördüğü pazarda, besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.
Kurban Bayramı öncesi arife gününde Ahırlar Bölgesi\'ne kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşandı. Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 500 lira ile bin lira, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Vatandaşlar, besiciler ile sıkı pazarlıklar sonucunda kurbanlıklarını almanın sevincini yaşadı. Kurbanlıkların götürülmesi sırasında da ilginç görüntüler oluştu. Vatandaşlardan bazıları küçükbaş hayvanları sırtlarında taşırken, bazıları otomobillerinin bagajına koymaya çalıştı. Büyükbaş hayvanların ise kamyonların kasalarına yüklenmesi sırasında zorluklar yaşandı. Sahibinin elinden kaçan bir inek çevredekilere zor anlar yaşattı. Kısa bir kovalamaca sonrası kaçan hayvan yakalandı.

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