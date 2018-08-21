T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurban kesimini çocuklar da izledi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta kurban kesimleri, belediyelerin belirlediği alanlarda yapıldı

21 Ağustos 2018 15:54

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta kurban kesimleri, belediyelerin belirlediği alanlarda yapıldı. Çocukların kurban kesimini izlediğini gören bazı vatandaşlar, aileleri uyardı.
Kent genelinde belediyelerin belirlediği alanlarla kurban kesimleri yapıldı. Kolundan yaralanan ve hayvanın üzerine düşmesi sonucu ayağı kırılan iki kasap, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kurban kesim yerlerinde ise tüm uyarılara rağmen çocuklar da vardı. Çocukların kurban kesimlerini izlediğini gören bazı vatandaşlar, aileleri uyardı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANCüneytZONGULDAKKentKolundanZonguldak Atatürk Devlet HastanesiKurbanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24