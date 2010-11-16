-KURBAN KESİM YERLERİNDE YOĞUNLUK İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - İstanbul'da kurban kesenler, belediyeler tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerindeki yoğunluk nedeniyle uzun süre sıra bekledi. İstanbullular, bayram namazından sonra Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından oluşturulan 484 kurban kesim yerine kurbanlarını getirerek sıraya girdi. Kurban için kesimhaneye getirilen angus cinsi hayvanlar, sahipleri tarafından kontrol edilemediği için kesim sırası gelinceye kadar arabada bekletildi. Kurban kesmek için erken saatte gelerek sıra alanlar, yaklaşık 2 saat içinde kurbanını alıp çıkarken, geç gelenler en az 4 saat beklemek durumunda kaldı. Bayrampaşa'daki kurban kesim merkezinde 600 kurbanlık hayvanın kesileceği ve kesim işleminin akşam ezanına kadar süreceği bilgisi verilirken, yarın ve öbür gün de kesimlere devam edileceği bildirildi. Öte yandan, Erikli Baba Türbe ve Tekkesini Koruma Yaşatma ve Kültür Dayanışma Derneğinin kesimhanesinde de kurban kesimi yapıldı. Küçükbaş hayvanların hem satışının hem de kesiminin yapıldığı bu kesimhanede gözleri bağlanarak yere yatırılan koyun ve koçlar, sırasıyla kesilmeyi bekledi. Bu arada, bazı vatandaşların kesimhaneler dışında buldukları boş alanlarda kurbanlarını kestikleri görüldü. Bazı kişiler de kurban kesiminin ardından yeşil alanlarda mangal yakarak kurban etinden ızgara yaptı. Anadolu yakasında da kurban kesme yerlerindeki yoğunluk nedeniyle, trafikte sorun yaşandı. Buna rağmen sokak aralarında hijyen olmayan yerlerde kurban kesmek yerine, öngörülen para cezalarını da dikkate alarak, uzman kişilerce kurbanlarının kesilmesi için kesim yerlerinde uzun süre sıra beklemeyi göze aldı. Genel anlamda yoğunluktan şikayet edilse de verilen hizmetten de memnun olunduğu dile getirildi.