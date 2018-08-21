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Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kurban keserken kalp krizi geçiren Yusuf Şeker (58), yaşamını yitirdi

21 Ağustos 2018 21:19

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, kurban keserken kalp krizi geçiren Yusuf Şeker (58), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Kaynarca Birlik Mahallesi\'nde meydana geldi. Kurban kesen Yusuf Şeker, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Şeker\'e ilk müdahalede bulundu. Kaynarca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yusuf Şeker, buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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