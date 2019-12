Kurban bomba gibi döndü

T24 -

Sahip, baştan sona eleştirel parçalarla dolu olmuş. Önceki albümlerinizde daha eğlenceli parçalara da yer veriyordunuz. Bu değişikliği neye bağlıyorsunuz?Aslında önceki albümlerimizde melodik olarak eğlenceli duyulan şarkılarımızda anlattıklarımız sahip albümündekilerden pek farklı değil. Sert albümündeki “Annen” şarkısında çocuğuna çalmayı, çırpmayı, kendi çıkarları için önüne çıkan herkesi ezmeyi öğütleyen bir anne anlatılıyor. Çocuk zor duruma düştüğü zaman “anneni hatırla” deniyor ve tabii ki bu sözde kinaye var. Pek de eğlenceli bir konu değil aslında.Kurban’ın gelecekteki çizgisi bu albümdeki gibi 'daha sorgulayıcı' mı olacak?Bir önceki sorunun cevabından anlaşılacağı gibi çizgi değil, ağız farklı bu albümde. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı sorguluyoruz ve insanlarla paylaşıyoruz. Kısacası güncelleme hep var yaptıklarımızda.Kurban’ın kemik dinleyici kitlesinin bu albümü anlayamama riski olduğunu düşünüyor musunuz?Kurban’ın kemik dinleyicilerini hafife almayın. Kaldı ki bu albümü sadece televizyon izleyen herhangi bir kimsenin bile duyar duymaz anlayabileceğini düşünüyoruz.Bu albümde aşka hiç yer vermemişsiniz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?Bu soru birden fazla defa karşımıza çıktı, beklemiyorduk açıkçası. Yarışmalardaki “zorunlu hareketler” gibi bir konu haline gelmiş aşk. Daha önce olmadığını söylediğimiz bir şeyden ne kadar bahsedebiliriz ki?Sahip, en karanlık Kurban albümü olmuş. Gelecekten umutlu değil misiniz?Bir albüm çıkartmak umudun ta kendisidir.Sahip’te metale kayan gitar tonları ve vokaller var. Bunu neye borçluyuz?Marshall 2000 TSL 100 ile engl fireball gitar amfilerine ve amfileri bize ödünç veren ve tabii ki onları mikrofonlayan sevdiğimiz arkadaşlarımıza borçluyuz. Meto, Cemo ve Musti, öpüyorum sizleri.Buna ek olarak; canımızı sıkan, sinirimizi bozan olaylar da kızgınlığımızı dışarı yansıtmamıza zemin hazırladı diyebiliriz.Gitar ağırlıklı bir albüm olmuş; oluşum sürecinden bahsedebilir misiniz?Özgür Kankaynar: Deniz askerdeyken kaydettiğim birçok fikri Burak ve Kerem'e yolluyordum. Uzun bir zaman bu şekilde ürettik, Deniz döndüğünde dikkatimizi çeken şarkıların üzerine gittik ve hep birlikte şarkıları son haline getirmeye başladıkDeniz Yılmaz: Askerden geldikten sonra arkadaşlarıma Özgür ve Kerem’in bana yollamış olduğu iki altyapıyı (Sahip ve Güneş) şarkıya dönüştürmek dışında elimde pek bir malzeme olmadığını söyledim. Asıl olay ben askerden döndükten sonra Özgür’ün yolladığı alt yapılardaki gitarların çok hoşuma gitmesiyle başladı, genel havası 70’lerdeki progresif rock gruplarındaki gibiydi ve Özgür'e, “Abi sakıncası yoksa yaptıklarını bana yollar mısın?” dedim. O da “seve seve!” dedi. Özgür ün yolladığı alt yapılar genelde basit bir davul ve bas eşliğinde yine basit ve güzel bir düzenlemeydi. Ben de bu alt yapıların üstüne vokal ve söz yazıp bir şarkı trafiği belirledim ve Özgür'ün gitarlarından gaz alıp, “yobaz-bre cahil”, “das Motiv” ve “ateş var mı” gibi şarkıları ortaya çıkardım. Bir yandan bir-iki ev çalışması ve kayıt denedik, daha sonra stüdyoda bunları taze taze hep beraber düzenledik ve çaldık. Şarkılar bir çırpıda son hallerini aldı.Sahip’i yaparken nelerden beslendiniz?Albüm her şeyi kötü tarafından anlatıyor. Besin kaynağı büyük ölçüde televizyon, yani her şeyin en kötüsünün gösterildiği yer. Bize yaşatılan, diretilen her şeyin bu albümde olduğuna inanıyoruz.Kurban’ın en gerçekçi ve en başarılı albümü olarak görünüyor. Siz yaptığınız işten memnun kaldınız mı?“Sahip” (her yeni albümde olduğu gibi) Kurban albümleri arasında bir numara olanı. Bundan dolayı gitaristimiz Özgür Kankaynar’a, Kurban’a kazandırdıklarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz.Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)