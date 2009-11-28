Kurban Bayramı'nın ilk günü böyle geçti

Kasabı ezdi

İki kişiye çarptı

Kamyonetten atladı



11. katta kesim

Kaçarken çay bahçelerine, fındık bahçelerine dalan, duvarları yıkan, kasapları kovalayıp ezen danalar, uzun süren mücadeleler sonucunda yakalandı.Şanlıurfa Belediyesi ‘Alo Kurbanım Kaçtı ’ hattı dün mesaideydi. Vücuduna isabet eden iğne ile daha da kızgınlaşan bir boğa, çay bahçesine dalınca panik çıktı. Paşabağı Mahallesi’nde kaçan boğa elinde bıçakla yanına gelen 31 yaşındaki mahalle kasabı İsmail Kazanoğlu’nu yerlerde sürükledi. Kazanoğlu, elindeki bıçak ile boğayı ayağından birkaç kez yaraladı. Yaralı boğa bir metre yükseklikteki duvarı yıkıp sokak arasına kaçtı. Ve ancak bir parkta boğazına kement atarak yakalanabildi.Trabzon’da kesileceği sırada kaçan dana, yaklaşık 3 saatlik kovalamaca sonunda yakalandı. Yeni Cuma Mahallesi Cephanelik mevkiisinde, Mehmet Şişman’a ait danayla ekipler arasında yaklaşık üç saat boyunca çevredeki yol güzergahında ve fındık tarlalarında yaşanan kovalamaca yaşandı. Bonunda dahaya üç uyuşturucu iğne isabet ettirildi. İğnelerin etkisiyle biraz sakinleşen dana, yol güzergâhında kendisini takip eden belediye ve polis araçlarınca, bir duvarın önüne sıkıştırılarak yakalanabildi. Dananın, kaçtığı güzergâhta iki vatandaşı çarparak yaraladığı öğrenildi.Kesim yerine götürülürken kamyonetten atlayan dana, 1.5 saat süren kovalamaca sonunda girdiği bir evin avlusunda yakalandı. Dananın boynuz darbeleriyle yaralanan sahibi Cuma Bozoğlan kasaba vekalet verdiktene sonra hastaneye kaldırılırken, başına çuval geçirilen dana sokak ortasında çocukların gözü önünde kesildi.Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Burhan Kırdar, oturduğu 11 katlı binanın terasında yaptığı ahırda beslediği ineği a∫ağı indiremediği için terasta kesti. Kırdar, “Üç aylıkken aldık. İki yaşına kadar çatıda besledim. Kendi ellerimle otunu, suyunu verdim. Damadımı kurbana ortak ettim. Ama 11’nci kattan aşağıya indirme şansım olmadığı için mecburen terasta kesmek zorunda kaldm. Böylece görevimizi yerine getirdik. Burada kestiğimiz kurbanın etini teleferik sistemiyle yola indiriyorum” dedi. Kırdar’ın çatıdaki ahırında bir dahası var. Kırdar onu da gelecek yıl kesecek.