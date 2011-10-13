-Kurban Bayramı'nda yoksulun yüzü yine gülecek ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Türkiye'deki bazı kurumlar ile insani yardım amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için hayırseverlerin yardımıyla kurban kesecek. Hayırseverler, vekaletle kurban kesimi için bağışlarını Türk Hava Kurumuna 600, Türkiye Diyanet Vakfına 550, Mehmetçik Vakfına 460 lira karşılığında yapabilecek. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yürüttüğü ''Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu'' başlatıldı. Organizasyonla, kurbanlar, yurt içi ve başta Afrika ülkeleri olmak üzere Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar'da 40'ı aşkın ülkede, kesim merkezlerinde oluşturulan komiteler nezaretinde dinin esaslarına uygun kesilecek. Bu şekilde kesilen kurbanlardan elde edilen etler, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlar ile soydaş ve dindaşlara dağıtılacak. Vakıf, kurban bedelini, organizasyona yurt içinden katılarak, kurbanını yurt içinde kestirmek isteyenler için 550, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 380 lira olarak belirledi. Vatandaşlar, kurban bedellerini en geç 3 Kasım mesai bitimine kadar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, PTT iş yerleri, Kuveyt Türk ve Bank Asya'nın bütün şubelerinde açtırılan ''Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Hesabı''na yatırabilir. Bu banka şubelerinin bulunmadığı yerlerde ise hayırseverler, en yakın il veya ilçe müftülüklerine başvurabilir. Öte yandan, Türk Kızılayı'nın Türkiye'de yapılması söz konusu kurban kesim kampanyasının henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Türk Hava Kurumu, vekaleten kurban kesimi hizmetini bu yıl da Et ve Balık Kurumu işbirliğiyle sürdürecek. Vekaletini THK'ya veren vatandaşlara ait kurbanların tamamı Et ve Balık Kurumu tesislerinde büyükbaş canlı hayvan ağırlığı ortalama 410 kilogram olacak şekilde kesilecek. Etlerin tamamı et kavurma konserve haline getirilerek yurdun her köşesine gönderilecek. Et kavurma konserveler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurum ve devletin yetkililerinin işbirliğiyle son kutusuna kadar dağıtılacak. THK'ya vekalet vermek isteyenler için kurban bedeli ise 600 lira olarak belirlendi. Türk Hava Kurumuna bağışlar kredi kartı, faks ya da banka havalesiyle yapılabiliyor. Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışı bedelini 460 lira, 250 dolar ve 185 avro olarak belirledi. Hayırseverler, vekaletle kurban bağışını Ziraat Bankası Tandoğan, Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet, Türkiye Vakıflar Bankası Hava Kuvvetleri, Akbank Nenehatun, Alternatifbank Siteler, Şekerbank Balgat, Türk Ekonomi Bankası Balgat, Türkiye Garanti Bankası Yenişehir, Türkiye İş Bankası Balgat, Yapı ve Kredi Bankası Balgat Çetin Emeç, Denizbank Balgat, Finansbank Necatibey ve ING Bank Çankaya şubelerindeki ortak hesap numaralarına (TL için 1996, dolar için 1997 ve avro için 1998) havale, EFT ve internet bankacılığı yoluyla yapabilir. Vakıf, bu yöntemle vekaleten kurban bağışında bulunanlara adres bilgilerinin vakfa ulaşması halinde, bağışlarıyla ilgili ''teşekkür mektubu'' ve ''noter onaylı kesim tutanağı'' gönderiyor. Öte yandan, isteyenler Ankara'daki Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Kocaeli ve Erzurum'daki temsilciliklere, Ankara'daki Mehmetçik Sigorta şirketine ve İstanbul Kurtköy ve Maslak'taki Mehmetçik Vakfı Akaryakıt istasyonlarına gelerek, makbuz karşılığı bağışta bulunabilir. Bağışçılar, bu bağışlarını nakdin yanı sıra kredi kartıyla da yapabilir. İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban organizasyonuna ''Bir Kurban Kadar Yakın'' sloganıyla başladı. Vekalet yoluyla Kurban kesimlerini gerçekleştiren İHH, bu yılki kurban bedelini de 350 lira olarak belirledi. Kimse Yok Mu Derneği, yurt içinde her ilde, yurt dışında ise Somali'den Etiyopya'ya, Bosna Hersek'ten Haiti'ye kadar dünyanın birçok ülkesinde ihtiyaç sahiplerine kurban sevinci yaşatacak. Yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan kurbanların tamamı gönüllülerle birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine, yurt dışında kesilmek üzere bağışlanan kurbanlar ise neresi için bağışlanmışsa orada kesilerek yoksullara dağıtılacak. Dernek, kurban kesimlerini modern tesislerde yapacak. Kurban bağışında bulunanların isimleri tek tek okunarak yapılan kesimlerin ardından, ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı ziyaretinde bulunularak kurban etleri ulaştırılacak. Kesilen kurbanlar 7'şer kiloluk özel paketler halinde, hangi bölge için bağışlanmışsa o bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürülecek. Bağış yapmak isteyen hayırseverler, yurt içinde kurban bedeli olarak 500 lira, Afrika için 120, Asya için 120, Orta ve Güney Amerika için 140, Ortadoğu ve Balkanlar için 250, Filistin için 450 dolar verecek.