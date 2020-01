Kurban bayramında kahvaltıyı kavurmayla yapmayın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özgür, Kurban Bayramı'nda vatandaşları kırmızı etle zenginleşmiş, hamur tatlıları ile ağırlaşmış sofraların ve hareketsiz yaşamın beklediğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, vatandaşların sağlıkları için bayramda özellikle günlük et tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Özgür, "Kurban etleri doymuş yağ ve yüksek kolesterol içeren gıdalardır. Bu nedenle sağlıklı bir bayram geçirmek için vatandaşlarımız günlük et tüketimlerine sınırlandırma getirmelidir. İdeal olan ortalama 100 gram civarında et tüketimidir" dedi.

Akşam yemeğinde et değil sebze ve balık

Özgür, dengeli ve kolay sindirim için etin sebze ile tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle kahvaltısı kavurma etiyle yapılmamalı. Kavurma eti genellikle öğlen saatlerinde tercih edilmeli ve yerken aşırıya kaçılmamalı. Aşırıya kaçıldığı durumlarda ise bir öğünün ardından daha hafif yiyecekler tercih edilmeli. Bu sayede dengeli beslenme sağlanabilir. Akşam yemeğinde de et tüketimi yerine sebze ve balık tercih edilebilir" diye konuştu.

Bayramlarda et tüketimi yanında tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özgür, "Sağlıklı olan sütlü ya da meyveli tatlılardır. İçlerinde çok fazla yağ, şeker, un bulunan tatlılar ne yazık ki sağlıklı değil. Aşırı tatlı tüketimi kan şekerinde dalgalanmalara, hızlı acıkmaya ve daha fazla tatlı yeme isteğine neden olur. Bunun dışında çikolata, şeker ve tatlılar sindirim sistemini olumsuz yönde etkiler ve yorar" ifadelerini kullandı.

'Bayram süresince günde en az 30 ila 45 dakika yürüyüş yapılmalı'

Prof. Dr. Özgür, bayram dolayısıyla bazı hasta gruplarının gıda tüketiminde daha dikkatli davranması gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı hasta gruplarının gıda tüketimine bağlı sağlık sorunları artabilir. Bu nedenle özellikle reflüsü olan hastaların hamur tatlıları ve kavurma et tüketimlerinde, mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi sorunları artacaktır. Karaciğer yağlanması nedeniyle takip edilen hastalarda ise karnın sağ üst bölgesinde ağrı, dolgunluk veya karın şişkinliği gibi yakınmalar ortaya çıkacaktır. Kurban Bayramı'nda etlerin ızgara ya da haşlama şeklinde sebzeyle pişirilmesine dikkat ediniz. Kavurma ve kızartma etlerden uzak durulmasını öneriyorum."

Kurban Bayramı sürecinde hafif sporların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Özgür, "Bayram süresince günde en az 30 ila 45 dakika yürüyüş yapılması gerekir. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmeli. Bu gibi içeceklerin tüketiminin de aşırı miktarlarda oluşu uykusuzluğu, kalp ritm sorunlarını, mide ve bağırsak sorunlarını artıracaktır. Bu tür içeceklerin günlük tüketim miktarlarına mutlaka dikkat edilmeli" dedi.

Prof. Dr. Orhan Özgür, sağlıklı yaşam için her zaman olduğu gibi bayramda da günlük su tüketiminin 2 ila 2,5 litre olması gerektiğini sözlerine ekledi.