Kurban Bayramı’nda 3 milyon 550 bin hayvan kesilecek!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu bayramda 850 bini büyükbaş, 2.7 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 550 bin baş hayvan kesileceğini, halkın bu kurbanlıklar için 7.5 milyar liranın üzerinde para ödeyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bayraktar şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1.2 milyonu büyükbaş, 3 milyon 780 bini küçükbaş olmak üzere 4 milyon 980 bin baş kurbanlık var. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı’nda milyonlarca hayvan kurban edilecek. Henüz kurbanlık almamış vatandaşlarımız, ‘hayvan bulamayacağız’ diye endişe etmesin, kurbanlık sıkıntısı yaşanmayacak. Ülkemizde ihtiyacı rahatça karşılayacak, hatta ihtiyacın üzerinde 5 milyona yakın kurbanlık var.

Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre; Norveç’te 839 bin, Macaristan’da 782 bin, Malezya’da 761 bin, nüfusu 70 milyonu bulan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 755 bin, Litvanya’da 713 bin, Ermenistan’da 677 bin, Tunus’ta 671 bin, Yunanistan’da 659 bin, Bulgaristan’da 576 bin, Kuzey Kore’de 575 bin, 30 milyonluk Suudi Arabistan’da 520 bin, Arnavutluk’ta 500 bin, Slovakya’da 468 bin, İsrail’de 461 bin, Slovenya’da 460 bin, Letonya’da 406 bin, Estonya’da 261 bin, Libya’da 200 bin, Tayvan’da 145 bin baş sığır var.

Bayraktar, "Bayramda Türkiye'de kesilmesi beklenen 850 bin büyükbaş hayvan sayısından fazla sığır sayısı bulunan ülke sayısı 108’i ancak buluyor" dedi.

Bayramda 4 günde kesileceğini tahmin ettikleri 2.7 milyon baş küçükbaş hayvanın, 134 ülkenin her birinin toplam koyun varlığından daha fazla olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi:

Aynı şekilde, Türkiye’de kesilecek küçükbaş hayvan sayısından daha az koyunu olan ülkeler içinde; Norveç, Küba, Portekiz, Bangladeş, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Macaristan, Hollanda, Ukrayna yer alıyor.

Norveç 2,3 milyon, Küba 2,2 milyon, Portekiz 2 milyon, Bangladeş 1,9 milyon, Sırbistan 1,7 milyon, Almanya 1,6 milyon, Bulgaristan 1,4 milyon, Macaristan 1,2 milyon, Hollanda 1,1 milyon, Ukrayna’da 1,1 milyon koyun varlığına sahip durumda. Türkiye’de kesilmesi beklenen küçükbaş sayısı Almanya’nın koyun varlığından 1,1 milyon daha fazla… 82 milyonluk Almanya’da 1,6 milyon koyun var. Türkiye’de 2,7 milyon küçükbaş Kurban Bayramı’nda kesilecek. Kurban Bayramı’nda kesilmesi beklenen küçükbaş hayvan sayısından fazla koyun varlığına sahip ülke sayısı sadece 59’da kalıyor."