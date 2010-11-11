Kurban Bayramı'nda 280 bin kişi tatile çıkıyor

T24- 9 günlük Kurban Bayramı'nda yurtiçinde yaklaşık 200 bin kişi, yurtdışında 80 bin kişilik tur paketi rezervasyonu yaptı. Tur operatörleri geçtiğmiz Kurban Bayramı ile karşılaştırıldığında yüzde 200'e varan bir artış yaşandığını belirtti.



Nevin Donat'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan (10 Kasım 2010)haberi şöyle:





Bayramda yurtiçindeki otellere ve yurtdışı paket turlara talep patlaması yaşandı. Geçmiş Kurban bayramıyla kıyaslandığında yüzde 200’e varan ölçüde artış olduğunu kaydeden tur operatörleri, “Tatilin uzun olması, havaların güzel gitmesi ve tatilin çok önceden belirlenmesi talep artışını tetikledi. Yurtiçinde yaklaşık 200 bin kişi, yurtdışında 80 bin kişi tur operatörlerinden paket tatil satın aldı” diye konuştu.



Güneyde denize girilecek





Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, bayramda yurtdışı turlarda bir kişilik bile yer olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye tarihinde yaşanmadığı kadar yurtdışına talep var. Toplamda yaklaşık olarak 80 bin kişi yurtdışına çıkacak. Jolly tur olarak yurtdışına 10 bin kişilik tur sattık. Geçen sene kurban bayramında yurtdışına 2 bin 500 kişi göndermiştik. En ucuz yurtdışı tur olan 3 gece 4 günlük Mısır turunu 199 euro’ya sattık, en pahalısı 2 bin 200 euro ile 7 gece 8 günlük Güney Afrika turu.”

Erkan, yurtiçinde de fiyatların uygunluğu, tatil süresinin uzunluğundan dolayı kültür turlarına ilginin yüksek olduğunu belirterek, “Satılan kültür turlarının yüzde 25’i GAP turu. Sonra Kapadokya geliyor. Kasım ayında olmamıza karşın Karadeniz turu bile sattı. Bayramda Antalya ve KKTC’deki oteller de doldu. Buralarda denize girilebilmesi de talebi tetikledi” diye konuştu.



Yurtdışında İtalya gözde





ETS Satış Müdürü Ahmet Ersin Atakan, bayram tatilinin çok önceden belli olmasından dolayı birçok kişinin erkenden tatil satın aldığını söyledi. Atakan ETS olarak yurtdışına 15 bin kişilik satış yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

“İki ay öncesinden dolan yurtdışı turlarımız oldu. Tarihin önceden belli olması bizim işlerimizi açtı. İnanılmaz bir satış yakaladık. Yurtiçinde 30 bin kişiye tatil sattık. Bayramda yurtiçinde yaklaşık olarak 200 bin kişi tatile çıkacak. Yurtdışında en çok tercih edilen destinasyonlar ise İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Mısır ve Dubrovnik. Bu sene ilk kez bayramda Güney Arika, Güney Amerika, Çin ve Hindistan’a da ilgi oldu.”



Avrupa’da fiyatlar düştü





Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Özdemir, “Geçen yıllarda fiyatlar çok yüksekti. Bu yıl ise birçok ülke kriz nedeniyle fiyatları aşağı çekti. Yüzde 50’ye varan indirimler uygulandı. Bir kişi 3-4 yıldızlı otellerde 4 gece 5 gün 219 euro’ya yarım pansiyon konaklayabiliyor” dedi.

Özdemir, 7 gece 8 günlük Viyana-Budapeşte-Prag turunun 400 euro’ya kadar düştüğünü, iç piyasada bile aynı koşullarda konaklamanın zor olduğunu söyledi.

Kapadokya’da yer kalmadı



Yurtdışı turlarında sadece Suriye ve Dubai turlarında yer kaldığını, turların yüzde 100’e yakınını sattıklarını anlatan Anı Tur Acenteler Müdürü Yusuf Çelik, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı kısaydı ve birçok kişi tatile çıkamadı. Yine referandum dolayısıyla tatiller ertelendi. Dokuz günlük bayram tatili yurtdışına çıkamayanlar için fırsat oldu” dedi.

Kapadokya’da, bayramda turistik tesisler ve konaklama merkezlerinde doluluk yüzde 100’e ulaştı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, bayram tatilinin dokuz gün olması dolayısıyla bölgedeki otel, motel ve pansiyonlarda rezervasyonların dolduğunu, bayram tatili süresince turist yoğunluğu yaşanacağını söyledi.