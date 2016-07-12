Kurban Bayramı tatili de 9 gün olacak

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan Bayramı tatili gibi 9 gün olacağını açıkladı. Grup toplantısında konuşan Yıldırım, yaz sezonuna kötü başlangıç yapan turizm sektörüne ilişkin olarak da "Yollarımız, havaalanlarımız doldu, taştı. Çünkü Ramazan Bayramı biraz uzatıldı, 9 güne çıktı böylece iç turizm önemli ölçüde gelişti" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısındaki konuşmasından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili bölüm şöyle:

"Bayrama girmeden, bayram öncesi, arife günü Bakanlar Kurulu’nda bir ilki gerçekleştirdik, millete açtık. Milletimiz canlı yayında Bakanlar Kurulu’nda ne konuşuluyor, görme, izleme fırsatı buldu. Bir büyük müjdeyi paylaştık. Neydi o müjde? Türkiye’nin yatırımcısının yüzünü güldürecek, iş kurmayı kolaylaştıracak, damga vergisi gibi bir uygulamayı büyük bir sorun olmaktan çıkaracak. Çek denen bir ödeme aracını daha önemli hale getirecek, iflas erteleme gibi hileleri ortadan kaldıracak ve daha da ötesi işçiden memura, şehit yakınından çiftçiye, esnaftan büyük yatırımcıya herkesin yüzünü güldürecek çok önemli kararlar aldık. Bu kararlarla zaten iyi giden ekonomimiz daha da güzelleşecek ve Türkiye kalkınma yönünde, gelişme yönünde ilerlemeye devam edecek.

"Terörle mücadele konusunda hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Rusya’da uçak düşmesiyle başlayan kriz 6 ay sonra sona ermiş, Türk ve Rus halkının ortak beklentisi doğrultusunda normale dönmüştür. Birçok alanda karşılıklı işbirlikleri başlamıştır. Yollarımız, havaalanlarımız doldu, taştı. Çünkü Ramazan Bayramı biraz uzatıldı, 9 güne çıktı böylece iç turizm önemli ölçüde gelişti. Otellerimizde yer bulamadı, insanlar sahillerde, kamp çadırlarında kaldı. Bu dayanışmadır. Bu zorluklarda milletimizin durumdan vazife çıkararak yüzleri güldürecek işler yaptığının göstergesidir. Benzer bir şey Kurban Bayramı’nda da olacak. Kurban Bayramı’nda bayramın evveli bayramla birleşiyor ve böylece bir uzun tatil daha yapacaksınız."