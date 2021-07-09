Kurban Bayramı için oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte tatil bölgelerine akın başladı. Bodrum, Çeşme, Marmaris, Antalya’da bulunan otellerde rezervasyonlar dolmuş durumda. Kurban Bayramı nedeniyle de otellerde yüzde 100’e varan doluluk oranlarına ulaşıldı. Geceliği 600 euro olan otelde dahi yer bulunamıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Koronavirüs pandemisine ilişkin kısıtlamaların sonlanması ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte otellerde tam doluluk oranları yakalanmaya başladı. Rus turistlerin de gelmesiyle Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki tatil yerlerinde yoğunluklar arttı. Uzun süredir evlerde kısıtlamalara uymak zorunda kalanlar kendilerini rahat hissetmek için tatil bölgelerine akın etti. Aşılamanın hızla devam etmesi, vaka sayılarının azalması, kısıtlamaların kalkmasıyla yaz sezonu hareketli geçiyor.

Otel yetkilileri bu yılın da geçen yıl gibi geçeceğini, ciroların güçleneceğini belirtti. Ciro alanında Bodrum’un ilk sıraya yerleşeceğini belirten yetkililer ikinciliği ise Çeşme’nin alacağını öngörüyorlar.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ancak Ege ve Akdeniz'de oteller dolduğu için yer bulamayan kararsızlar ise İstanbul çevresindeki illerde tatillerini yapmayı tercih ediyor.

Otellerde fiyatların yüksek olmasına rağmen doluluklar yüzde 100’e ulaşmaya başladı. Günlük 600 euro fiyatı olan otelde boş oda bulunmuyor.