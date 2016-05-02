Kurban Bayramı için İstanbul Belediyesi'nden kırmızı poşet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) önümüzdeki Kurban Bayramı için şimdiden hazırlıklara başladı. İBB Kurban Bayramı’nda İstanbullulara ücretsiz 600 bin kurban eti poşeti dağıtacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bunun için İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü, açık ihale usulü ile 60 bin kilo kurban eti poşeti alacak. Rengi kırmızı olarak belirlenen kurban eti poşetlerinin üzerinde İBB logosu ve “Taşıma amaçlıdır. Etlerinizi hemen soğutunuz” uyarısı olacak. İhale için sonteklif verme tarihi 16 Mayıs belirlendi. Kurban kesim yerlerinde etlerin korunaklı ve hijyenik bir şekilde alınması için, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak poşetler, bayram öncesinde belediyenin gösterdiği noktalara teslim edilecek.