-Kurbağlar yarım asır sonra döndü KUDÜS (A.A) - 17.11.2011 - İsrail'de, 1950'lerde nesli tükendiği sanılan bir kurbağa türü, yarım asır sonra yeniden görüldü. İsrail Doğa ve Parklar Müdürlüğü yetkilisi Omri Gal, 1996 yılından beri nesli tükenmiş hayvanlar listesinde yer alan ''Hula boyalı kurbağası'' olarak bilinen kurbağa türünün 50 yıldan sonra ilk kez bu hafta yeniden görüldüğünü söyledi. Gal, ''Bu çok harika bir keşif, şimdi bu türü korumaya almak için ikinci bir şansımız var'' diye konuştu. Ülkenin kuzeyindeki Hula Vadisi'nde yaşayan ve sayıları zaten az olan boyalı kurbağaların, 1950'lerde sıtmayla mücadele için bataklıkların kurutulması nedeniyle yok olduğu sanılıyordu.