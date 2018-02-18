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Kurbağalıdere Köprüsü'nde yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı, köprünün 2 şeridi trafiğe açıldı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'nde yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı

18 Şubat 2018 18:03

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü\'nde yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam eden Kurbağalıdere\'de bulunan köprünün ilk etapta gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açıldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2017 tarihinde trafiğe kapatılan Kurbağalıdere Köprüsü,  90 gün sürmesi beklenen köprü yenileme projesi belirtilen tarihten önce trafiğe açıldı. Yoğurtçu Parkı paraleli boyunca Kurbağalıdere\'nin her iki yakasında kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ederken,  köprünün ilk etapta gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açılmış oldu. Kadıköy\'de Recep Peker Caddesi ile Yoğurtçu Parkı Caddesi\'ni birleştiren ve Yoğurtçu Parkı\'nın yanından Kurbağalıdere geçişini sağlayan köprü, yenileme çalışmalarının ardından dört şerit, iki yaya yolu ve bir bisiklet yolundan oluşuyor. İlk etapta gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açılan köprü, kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmalarının sona ermesiyle birlikte tam kapasite olarak İstanbulluların hizmetine açılacak.

(FOTOĞRAF)

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