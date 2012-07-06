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Yaşam

Öpmenize gerek yok! O zaten bir prens

Yeni keşfedilen bir kurbağa türüne Galler Prensi Charles'ın ismi verildi

06 Temmuz 2012 16:02

Çevreci Amphibian Ark örgütünden yapılan açıklamada, Prens'in yağmur ormanlarının korunması için harcadığı çabalardan ötürü, yeni bulunan kurbağaya "Hyloscirtus princecharlesi" isminin verildiği belirtildi.

Yeni keşfedilen hayvan türlerine insan isimleri verilmesinin olağandışı olduğunu kaydeden örgüt, bu kararla Prens Charles'ı onurlandırmak istediklerini belirtti.

Prens Charles, dünya çapında yağmur ormanlarının korunması için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Örgütün söçzcüsü yaptığı açıklamada "Bu tür yok olma tehlikesi altında ve korunması gerekiyor. Tüm yağmur ormanları ve habitatı, tarım faaliyetleri yüzünden  tehlike altında." dedi.

Prens Charles'a çalışmalarından ötürü, kurbağayı 4 sene önce keşfeden Ekvadorlu bilim insanı Luis Coloma tarafından bir ödül verildi. Adı verilen kurbağayı sembolize eden kahverengi ve turuncu renklerdeki cam heykeli alan Prens Charles "Bu harika, ömrümün sonuna dek saklayacağım" dedi. Adının kurbağaya verilmesiyle ilgili olarak Galler Prensi bu jestten çok duygulandığını ve yağmur ormanlarını kurtarmak için yaptığı çalışmaları iki katına çıkartmak için harekete geçtiğini söyledi. Luis Coloma "Prens Charles çok aktif bir gönüllü ve yapmur ormanları için verdiğimiz mücadelede adeta bir lider konumunda" dedi.

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