Kuranyi Löw'ü sinirlendirdi!





Alman Milli Futbol Takımı’nın patronu Joachim Löw, Schalke’nin golcüsü Kevin Kuranyi’yi milli takımdan çıkarttı.



Löw, Kuranyi’nin Rusya maçında kendisine haber vermeden stattan ayrıldığını hatırlatıp “Kevin’in davranışını kabul edemem ve bundan dolayı gelecekte bir daha da kadroya çağırmayı düşünmüyorum” dedi.



Brezilya asıllı golcü de milli takım defterini kapattı. Almanya’nın Rusya’yı 2-1 yendiği karşılaşmada Almanya’nın 18 kişilik kadrosunda yer bulamayan Kuranyi, maç sonrasında Löw’e bilgi vermeden stattan ayrılmış, dün yapılan antrenmana kadar Almanya Futbol Federasyonu’yla da irtibata geçmemişti.





