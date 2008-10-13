T24 LogoT24 Logo
Spor

Kuranyi Löw'ü sinirlendirdi!

13 Ekim 2008 03:00



Alman Milli Futbol Takımı’nın patronu Joachim Löw, Schalke’nin golcüsü Kevin Kuranyi’yi milli takımdan çıkarttı.

Löw, Kuranyi’nin Rusya maçında kendisine haber vermeden stattan ayrıldığını hatırlatıp “Kevin’in davranışını kabul edemem ve bundan dolayı gelecekte bir daha da kadroya çağırmayı düşünmüyorum” dedi.

Brezilya asıllı golcü de milli takım defterini kapattı. Almanya’nın Rusya’yı 2-1 yendiği karşılaşmada Almanya’nın 18 kişilik kadrosunda yer bulamayan Kuranyi, maç sonrasında Löw’e bilgi vermeden stattan ayrılmış, dün yapılan antrenmana kadar Almanya Futbol Federasyonu’yla da irtibata geçmemişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24