Kuran'ı yakmanın cezası baş kesmek oldu!

T24- Afganistan'ın Mezar-I Şerif kentinde Amerikalı bir din adamının Kuran-ı Kerim'i yakmasını protesto için düzenlenen gösteride kan döküldü. Cuma namazının çıkışında Birleşmiş Milletler(BM) binasına saldıran eylemciler, ikisini başlarını keserek 7 BM çalışanını öldürdü. 4 eylemcinin de öldüğü belirten gösterileri ABD Başkanı Barack Obama kınadı. Gösteriler, bugün Kandahar'a sıçradı. Binlerce kişinin katılımıyla süren gösteride 70 kişinin yaralandığı açıklandı.











BM'nin Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki, Yardım Misyonu (UNAMA) ofisine saldırı oldu, Birleşmiş Milletler'in 3 sivil çalışanı ve 4 güvenlik görevlisi öldürüldü. Amerikalı bir din adamının Kuran-ı Kerim'i yakması nedeniyle düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı protesto gösterisinin ardından küçük bir grup, Birleşmiş Milletler binasına saldırdı. 7 kişiden ikisinin başlarının kesilerek öldürüldüğü ifade ediliyor. Afgan yetkililerin aktardıklarına göre, gösteride 4 tane Afgan eylemci de hayatını kaybetti.

Amerika Başkanı Barack Obama saldırıyı kınadı. Obama yaptığı açıklamada sakinliğin önemine dikkat çekti ve herkesi şiddeti reddetmeye, faklılıkları diyalogla çözmeyi önerdi. ABD Dışişleri Sekreteri William Hague da "BM'nin Afganistan'daki rolü son derece önemlidir. Görevlerini güvenli ve korunaklı bir çevrede devam ettirmeleri hayati önem taşır" dedi ve "Afgan hükümetini bu olayı açığa çıkarmaya ve suçluları adalete teslim etmeye" çağırdı.

Taliban ise "Cuma saldırısı"nda hiçbir rollerinin olmadığını açıkladı.



Gösteriler devam ediyor



Olaylar bugün de devam etti. Kandahar'da binlerce insan sokağa çıktı. Eylemciler, polislere ve dükkanlara saldırdı. 70 kişi yaralandı.

Burka giyen bir grup Kabül'de yer alan bir koalisyon bazına silahlarla saldırdı. El Cezire muhabiri Hashem Ahelbarra, Taliban'ın bu saldırıda sorumluluk üstlendiğini bildirdi.





BM Genel Sekreteti Afganistan yolunda





BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, UNAMA'nın başı ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Afganistan Özel Temsilcisi Steffan Di Mistura'nın ne olduğunu yerinde görmek için şu an Mezar-ı Şerif'e gitmek üzere yolda olduğunu söyledi.

Mezar-ı Şerif kentinde, ABD'nin Florida eyaletinde 20 Martta Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasının yakılmasını protesto edenlerin BM bürosuna yaptığı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

