Kuran'dan alıntılarla evrim teorisi!

İzmir'de düzenlenen Türkiye Evrimle Tanışıyor seminerlerine katılan lise öğrencilerinin biyoloji derslerine ilişkin anlattıkları oldukça ilgi çekici. Öğrenciler, "Öğretmenimiz Darwin'le Lamarck'a hakaret ediyor!" dedi.

ODTÜ Biyogen Evrim Ağacı Grubu farklı şehirlerde düzenlediği “Türkiye Evrimle Tanışıyor” seminerlerinin İzmir bölümünü tamamladı. İzmir'deki seminerlerin son gününde yoğun katılım olurken özellikle lise öğrencilerinin derslerde “evrim teorisi”nin nasıl öğretildiğine dair anlatımları dikkat çekti.

Evrensel gazetesinden Metehan Ud'un haberine göre, kimi biyoloji derslerinde 'evrim teorisi'nin adı dahi geçmezken, bazı öğrenciler Kur’an’dan ayetlerle evrim teorisini yalanlayan biyoloji öğretmenlerinden örnekler veriyor.

'Okulda evrim konusu açılmıyor'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hasan Tahsin Salonu’ndaki Türkiye Evrimle Buluşuyor etkinliğine İzmir’in çeşitli liselerinden gelen yüze yakın öğrencinin ilgisi dikkat çekti. Milli Piyango Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Sude Özşenler, seminerler sayesinde evrimle ilgili bilgilerini pekiştirdiğini ve yeni şeyler öğrendiğini dile getirdi. Biyoloji derslerinde evrim konusunun açılmadığını, açılsa da hocaları tarafından kapatıldığını vurgulayan Özşenler, “Konuşulmasını bile istemiyorlar. Okulumuzda afişler astık. 7-8 kişi geldik. Bize hocalarımız ‘neden ilgileniyorsunuz, başka konularla ilgilenin’ diyorlar. Evrim bazı düşüncelerimizin değişmesine sebep olabilirmiş. Ailemiz dilekçe yazdı ve katılım belgesi ile okula başvurup geldik, yok yazılmayacağız” dedi.

Bornova Anadolu Lisesi Öğrencisi Ege Doğan Dursun ise sınıf sınıf dolaşarak etkinliğe arkadaşlarını davet ettiğini belirtti. Evrim teorisinin öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Dursun, “Günümüzde bilime olan karşı olan tabuların yıkılması için çok önem teşkil ediyor. Evrime zaten ilgim vardı, geliş sebebim de daha çok bilgi almaktı ve bu konuda faydalı oldu” diye konuştu.

Biyoloji öğretmenleri ile geldiler

Salonda dikkat çeken en kalabalık grup ise 35 kişinin katıldığı Behçet Uz Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Etkinliğe biyoloji öğretmenleriyle gelen liseliler adına konuştuğumuz Ali Haydar Özdağ, seminerin bilgi kirliliğinin engellenmesi için gerekli olduğunu dile getirdi. Kitapların yasaklandığını, internet sitelerine erişimin engellendiğini belirten Özdağ’ın en çok yakındığı konulardan birisi de evrimle ilgili internette araştırma yaptığı sırada dini sitelerin karşısına çıkması. Biyoloji derslerinde daha çok evrim eğitimi verilmesi gerektiğinin altını çizen Özdağ, “Biyoloji hocamız evrimi bize anlatmaya çalışıyor, bizi de araştırmaya yönlendiriyor. Biyoloji hocamızın araştırmaya yönlendirmesiyle evrimle tanıştım” dedi.

'Biyoloji öğretmenim evrimi kabul etmiyor'

Seminerlere 12 kişi geldiğini söyleyen İzmir Atatürk Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Sehanur Dinçer, “Okulda evrimle ilgili anlatılanlar daha çok ‘yaradılışçı’ bakış açısıyla aynı. Aslında evrim mantığa daha uygun ama okulda bize yanlış gibi öğretiliyor. Eski çağlardan kalan fikirlermiş gibi. İnsanların ön yargısız bir şekilde evrime yaklaşmalarını istiyorum” dedi.

İzmir Kız Lisesi öğrencisi Çağla Kaymaz da, “Biyoloji öğretmenimiz evrimi kabul ediyor ve anlatıyor. Okulda bu konuda daha ayrıntılı bilgi ediniyorum. Yok yazılmayı göze alarak geldik” dedi.

Kuran'dan alıntılarala biyoloji!

Ozan Şelte (Bornova Anadolu Lisesi 9. Sınıf): Biyoloji dersine giren bir hocamız evrimi savunanlar hakkında hakaret ediyor. Kur’an’dan ayetler gösterip arkadaşlarımızı etkileyip evrimi yalanlamaya çalışıyor. Darwin ve Lamarck’ı kötüleyip hakaret ediyor. Evrimleşen insan resimlerini gösterip dalga geçiyor, ‘bunlar benim dedemmiş’ deyip gülüyor ve sınıftaki öğrenciler gülmeyince de neden gülmediniz diye azarlayıp zorla güldürüyor. Biz okulda evrimi taraflı olarak görüyoruz ve burada da diğer taraftan dinlemeye geldik.