Kur'an yakmak isteyen rahibe büyük tepki

T24 - ABD’yi hedef alan 11 Eylül saldırılarının 9. yıldönümünde, Kur'an-ı Kerim yakma eylemi düzenlemek isteyen rahip Jones’a, siyasilerden ve din adamlarından tepki yağıyor.





Rahip Terry Jones, ABD'nin Florida Eyaleti'ne bağlı Gainesville’deki kilisesinin önündeki bir afişe şunları yazmış:



“11 Eylül akşamı saat 18:00 ile 21:00 arasında Kur’an Yakma Günü'dür.” Rahip Jones, neden böyle bir girişimde bulunduğunu şöyle açıklıyor:



“11 Eylül’de vahşice katledilen insanları anmak ve radikal İslamcı unsurlara açık bir mesaj vermek istedik. Şeriat bizi ilgilendirmiyor; onların tehditlerini, meydan okumalarını ve kökten dinciliklerini hoşgörü ile karşılamıyoruz.”



Marjinal bir grup

Rahip Jones, ABD'de 50 kişilik bir Evanjelist grubu temsil ediyor ve büyük Protestan çatı örgütlerinden hiçbirine bağlı değil. Jones, kendisinin ve kilise cemaatinin planlanan eylemin olası sonuçlarının bilincinde olduğunu belirtiyor:



“Eylemimiz dolayısıyla insanların incinecek olacağını biliyoruz. Ben de Amerikan bayrağı ve İncil yakıldığında kırılıyorum. Ama bizim vermek istediğimiz mesaj, insanların incinmesinden daha fazla önem taşıyor. Sırf insanlar incinecek diye radikal İslam’ın tehlikelerine karşı gözümüzü kapatamayız.”



Rahip Jones’a bağlı marjinal grubun internet sayfasında Kur’an-ı Kerim'in neden yakılması gerektiğine ilişkin 10 gerekçe de bulunuyor. Bunlar arasında İslam’ın Arap emperyalizmi ve sömürgeciliğinin silahı olduğu da yazılı.



Ancak Amerikalı rahip Jones’un ilan ettiği Kur’an-ı Kerim yakma günü, uluslararası camiada yoğun tepkilere yol açarken, Afganistan’da da bir grup gösterici rahibin maketini yaktı.



ABD yönetimi tepkili

11 Eylül günü düzenlenmesi planlanan bu eylemden dolayı Amerikan askerlerine zarar gelebileceği endişesiyle Afganistan’daki Amerikan askeri güçlerinin komutanı General Petraeus da alarma geçirildi. Tartışmalarla ilgili bir açıklama yapan Petraeus, böyle bir eylemin Afganistan'da görev yapan ABD askerlerinin hayatını tehlikeye atacağını vurguladı. Beyaz Saray da generalin endişesini paylaştıklarını belirterek "Bunun gibi birliklerimizi tehlikeye atan her eylem bu yönetim için endişe kaynağıdır" dedi.



Bu arada Amerikalı rahip Jones CNN Televizyonu’nda da boy gösterdi ve hatta ılımlı Müslümanları eylemlerini desteklemeye çağırdı.



Jones’un Kur’an’ı gerçekten yakmasına izin verilip verilmeyeceği belli değil. Yerel yönetim bu etkinlik konusunda izin vermiş değil. Ayrıca yargının da duruma müdahale edip etmeyeceği merakla bekleniyor.



